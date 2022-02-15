Соболенко остановила Костюк на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.



В первом круге украинка, успешно преодолевшая квалификацию, проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.



Дубай. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 1:6



В следующем раунде Соболенко сразится против Петры Квитовой из Чехии (№25 WTA).



Ранее во второй круг пробились Даяна Ястремская и Элина Свитолина.