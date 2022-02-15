Соболенко остановила Костюк на турнире в Дубае

Марта сыграла не лучший матч и заслуженно проиграла в двух сетах

  • 15.02.2022 21:06
  • 957 просмотров
  • 13 комментариев
Соболенко остановила Костюк на турнире в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.
 
В первом круге украинка, успешно преодолевшая квалификацию, проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко. 
 
Дубай. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 1:6
 
В следующем раунде Соболенко сразится против Петры Квитовой из Чехии (№25 WTA).
 
Ранее во второй круг пробились Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro, 15.02.2022 21:10
    +4
    Подача никакая. Пытаться переиграть Соболенку в силовой теннис было очень наивно.
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    kollekciy, 15.02.2022 21:12
    +3
    "Спасибі" тим розумникам, що на бажали Марті в жереб цього танка.
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    temamx2727, 15.02.2022 21:14
    +1
    Spectra, 15.02.2022 21:11
    Грусть. Печаль. Но остановилась Марта в развитии. Выше топ-50 ей не подняться. Может в Дохе сможет квалификацию пройди, но не больше. А так больше всего обидно, что Даяна не попала на Арину, было ещё одно унижение Арины.
    Саболенко на каком месте в топе идёт?) Марта пока не научилась выигрывать у топ теннисисток, но выше топ - 50 я думаю она половину может ввести.
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    kollekciy, 15.02.2022 21:25
    0
    Щоб підніматися вище, Марті треба грати WTA 125, 250, та відноситись до них, як до шоломів, а не лізти на одні прем'єри до не рівних собі. Поки не виграє хоча б 125 тис. на більше і оком не вести.
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    Oleksandr Taktaiev, 15.02.2022 21:24
    0
    7 програних подач - це не тому, що Сабаленка така неймовірна на прийомі. Це тому що Марта подавала і подає в кращому випадку середньо. І тут скільки не бігай по корту, скільки не обмінюйся в розіграшах, нічому в них не поступаючись суперниці. Все одно результат буде один.
    На жаль, Мартиного теперішнього арсеналу недостатньо для великих перемог.
    А Сабаленка, між іншим, в другому сеті показала топ-теніс.
    Хто там пише про те, що Ястремська її б винесла. Ну-ну.
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    online
    vital, 15.02.2022 21:20
    0
    Можна багато говорити про причини сьогоднішньої поразки, але, як на мене головна це 4 матчі за 4 дні. Такий графік не для Марти. Хай не всі попередні матчі були складними, але втома поступово втома накочувалася на українку. На фоні втоми першою страждає подача. Другий матч Марти тут ейси/подвійні 8/2, а попередня гра вже, здається, 3/4. Вже й якийсь тейп з'явився на лівому стегні Марти.
    П.с. Головні шанси наших Марти і Даяни на шоломах, де матчі відбуваються через день відпочинку.
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    Александр Ад, 15.02.2022 21:18
    0
    Марта отримала урок,про те що в грі з такіми силовимі(залетить не залетить) суперницамі,треба мінімізувати свої невимушені помилкі,зконцентруватися на цьомуЗробить ли вона з цього висновкі побачимо в майбутнему,хай щастить!
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    kollekciy, 15.02.2022 21:17
    0
    А, що по вашому треба було робити Марті з Соболенко, якщо не враховувати подачу, бо подача в Марти дуже рідко йде хороша.
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    online
    dudigo78, 15.02.2022 21:16
    0
    kollekciy, 15.02.2022 21:12
    "Спасибі" тим розумникам, що на бажали Марті в жереб цього танка.
    Марта сама собі винна. Танк не танк, але виграти в неї було реально і можливо. Просто Марті для цього треба було грати в теніс, а не старатись перебити суперницю. Білоруска лише в другому сеті показала який не який теніс. А Марти сьогодні на корті практично не було
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    Spectra, 15.02.2022 21:13
    0
    kollekciy, 15.02.2022 21:12
    "Спасибі" тим розумникам, що на бажали Марті в жереб цього танка.
    Я больше хотел, что бы Даяна на неё попала
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    Spectra, 15.02.2022 21:19
    -1
    temamx2727, 15.02.2022 21:14
    Саболенко на каком месте в топе идёт?) Марта пока не научилась выигрывать у топ теннисисток, но выше топ - 50 я думаю она половину может ввести.
    А может любому ноунейму проиграть. И сил на всю дистанцию ей не хватает, так за счёт чего подниматься выше я пока не знаю.
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    Spectra, 15.02.2022 21:11 (изменен)
    -3
    Грусть. Печаль. Но остановилась Марта в развитии. Выше топ-50 ей не подняться. Может в Дохе сможет квалификацию пройди, но не больше. А так больше всего обидно, что Даяна не попала на Арину, было ещё одно унижение Арины.
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    Arty900, 15.02.2022 21:10
    -7
    Уже по первому сету было понятно, что Квитова на 90% в 1/4.
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