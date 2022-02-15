Соболенко остановила Костюк на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Марта Костюк (№49 WTA) завершила выступления в основе турнира WTA 500 в Дубае.
В первом круге украинка, успешно преодолевшая квалификацию, проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.
Дубай. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 1:6
В следующем раунде Соболенко сразится против Петры Квитовой из Чехии (№25 WTA).
Ранее во второй круг пробились Даяна Ястремская и Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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На жаль, Мартиного теперішнього арсеналу недостатньо для великих перемог.
А Сабаленка, між іншим, в другому сеті показала топ-теніс.
Хто там пише про те, що Ястремська її б винесла. Ну-ну.
П.с. Головні шанси наших Марти і Даяни на шоломах, де матчі відбуваються через день відпочинку.
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