Дубай. Ястремская одержала волевую победу и вышла на Крейчикову

Даяна впервые за два года выиграла четыре матча подряд

  • 15.02.2022 12:38
  • 2036 просмотров
  • 7 комментариев
Дубай. Ястремская одержала волевую победу и вышла на Крейчикову
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 500 в Дубае.
 
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, одержала волевую победу над Ириной Бегу из Румынии (№54 WTA). Это была первая встреча теннисисток.
 
Дубай. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3
 
Даяна впервые с января 2020-го выиграла четыре матча подряд. В текущем сезоне это уже вторая победа украинки после проигрыша первой партии. 
 
В следующем раунде Ястремская сразится против второй сеяной Барборы Крейчиковой (№3 WTA). 

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar, 15.02.2022 12:49
    +3
    Тільки після наступної гри можна буде про щось говорити. Причому мова не про перемогу (надія є завжди, але проти сьогоднішньої Крейчикової це фантастика), мова про те, наскільки дорого Даяна продасть свою шкуру.
    Ще є гарна новина: Соболєва вийшла до основної сітки у Туреччині, вигравши на супертайбрейку у іспанки, яка на сотню рейтингових сходинок вище.
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    online
    Vlad Ltava, 15.02.2022 12:42
    +3
    З перемогою , але по грі дуже багато запитань - перша подача і прийом дуже слабкі .
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    online
    sv_2000, 15.02.2022 12:50
    +2
    Молодец. Радует даже больше не победа, а игра. Не говорю, что Даяна показала что-то феноменальное, как раз наоборот. Играла более сбалансированно, больше надежно грузила по центру, давила... Элина такой игрой брала турниры, но ей физики не хватало чтобы добраться до больших высот, одними ногами все не вытянешь. Поэтому стала перестраиваться на атаку, получилось неоднозначно. У Даяны обратная ситуация, надо перестроиться на надежный теннис. Учитывая феноменальные физические данные Даяны, такой игрой теоретически она горы может свернуть. Понятно что против хитрых теннисисток тяжело, но и им хитрым непросто против надежного танка, который давит и давит. В общем, думаю, к такой модели игры Даяне надо стремиться, без избыточных ожиданий какой-то вариативной игры... Не ее это.
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    Stanislav Matusevych, 15.02.2022 12:47
    +2
    Квал Даяна пройшла, перше коло, впоравшись із вітром, теж. Зараз це дійсно непоганий результат для неї. Ясно, що проти Крейчикової шанси мінімальні, але намагатися дати бій все одно потрібно.
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    axylinam, 15.02.2022 13:02
    +1
    Молодчинка-потихоньку оживает
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    online
    sv_2000, 15.02.2022 12:51
    +1
    Vlad Ltava, 15.02.2022 12:42
    З перемогою , але по грі дуже багато запитань - перша подача і прийом дуже слабкі .
    Гм.... Как раз первая подача мне понравилась в этом матче...
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    vital, 15.02.2022 12:48
    +1
    Перемогла Даяна молодець. Могла вигравати в 2-х сетах, якби за рахунку 4-4 в першому сеті не зробила на власній подачі дуплет подвійних. З іншого боку в цьому сезоні Ястремська почала на постійній основі здобувати вольові перемоги, з чим були величезні проблеми в неї минулі 2 роки.
    Зміни на краще в грі Даяни проглядаються, але роботи ще багато...
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