Дубай. Ястремская одержала волевую победу и вышла на Крейчикову

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 500 в Дубае.
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, одержала волевую победу над Ириной Бегу из Румынии (№54 WTA). Это была первая встреча теннисисток.
Дубай. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3
Даяна впервые с января 2020-го выиграла четыре матча подряд. В текущем сезоне это уже вторая победа украинки после проигрыша первой партии.
В следующем раунде Ястремская сразится против второй сеяной Барборы Крейчиковой (№3 WTA).
Источник — Sport.ua
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