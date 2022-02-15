Дубай. Ястремская одержала волевую победу и вышла на Крейчикову

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 500 в Дубае.



В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, одержала волевую победу над Ириной Бегу из Румынии (№54 WTA). Это была первая встреча теннисисток.



Дубай. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3



Даяна впервые с января 2020-го выиграла четыре матча подряд. В текущем сезоне это уже вторая победа украинки после проигрыша первой партии.



В следующем раунде Ястремская сразится против второй сеяной Барборы Крейчиковой (№3 WTA).