Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае, где брала два титула

Элина уверенно разобралась с первой соперницей

  • 15.02.2022 13:36
  • 2509 просмотров
  • 6 комментариев
Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае, где брала два титула
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) начала с победы выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
 
В первом круге украинка разобралась с Майяр Шериф из Египта (№65 WTA).
 
Дубай. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 6:2, 6:3
 
Далее по сетке Элиза Мертенс из Бельгии (№22 WTA) или Жиль Тайхманн из Швейцарии (№35 WTA).
 
Отметим, что Свитолина выиграла турнир в Дубае дважды (2017 и 2018). В 2019-м дошла до полуфинала, а последние два года уступала в первом круге.
 
Ранее во второй круг пробилась Даяна Ястремская.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vital, 15.02.2022 13:45
    +7
    Є сьогодні вже 2 перемоги від українок у Дубаях. Хотілось би звісно і переможний хет-трик. Марта давно вже заслуговує обіграти когось із ТОП-10. Можливо як раз такої перемоги бракує Костюк для впевненості у власних силах і подальшого прогресу в грі і рейтингу.
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    Stanislav Matusevych, 15.02.2022 13:45
    +5
    Еліна зробила те, що повинна була. Гра продовжує не вражати, а чи є хоч якийсь прогрес, будемо дивитися вже проти більш серйозних суперниць. Зокрема, прямо в наступному колі є дуже вірогідним матч проти "улюбленої" Тайхманн.
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    Sashamar, 15.02.2022 14:27
    +2
    Опаньки, пішли сенсації . Те, що замість очікуваної Мертенс лакі-лузер Тайхманн, тобто є нагода для реваншу, ще можна було передбачити. А от Бадоса out та ще й від Рузе, то вже взагалі...
    Кенін теж, невже все? 
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    Spectra, 15.02.2022 14:21
    +2
    Придется вспомнить матч с Тайхманн, проигрыш с 5-1
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    Spectra, 15.02.2022 13:43 (изменен)
    +1
    Игра желает быть лучше, но на данный момент результат на первом место, возможно из то что соперница слабая и не хотела тратить силы. Дальше бы взять реванш у Тайхманн, но она пока ещё не прошла.
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    Александр Науменко, 15.02.2022 13:42
    0
    Примітивна гра від Еліни та ще і без подачі, перемога за рахунок слабкості суперниці. Покращення затягнулося.
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