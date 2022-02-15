Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае, где брала два титула

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) начала с победы выступления в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
В первом круге украинка разобралась с Майяр Шериф из Египта (№65 WTA).
Дубай. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 6:2, 6:3
Далее по сетке Элиза Мертенс из Бельгии (№22 WTA) или Жиль Тайхманн из Швейцарии (№35 WTA).
Отметим, что Свитолина выиграла турнир в Дубае дважды (2017 и 2018). В 2019-м дошла до полуфинала, а последние два года уступала в первом круге.
Ранее во второй круг пробилась Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кенін теж, невже все?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.