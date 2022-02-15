Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае

В первом круге турнира WTA 500 в Дубае Элиза Мертенс из Бельгии (№22 WTA) проиграла Жиль Тайхманн из Швейцарии (№35 WTA).
Таким образом, именно представительница Швейцарии станте следующей соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
Дубай. Первый круг
Элиза Мертенс (Бельгия) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 2:6, 4:6
Отметим, что ранее Свитолина и Тайхманн встречались дважды, счет ничейный. Последняя встреча состоялась в прошлом году на кортах Мадрида, где украинка умудрилась проиграть, не реализовав шесть матчболов.
Источник — Sport.ua
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