Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Дубае

В первом круге турнира WTA 500 в Дубае Элиза Мертенс из Бельгии (№22 WTA) проиграла Жиль Тайхманн из Швейцарии (№35 WTA).



Таким образом, именно представительница Швейцарии станте следующей соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной.



Дубай. Первый круг

Элиза Мертенс (Бельгия) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 2:6, 4:6



Отметим, что ранее Свитолина и Тайхманн встречались дважды, счет ничейный. Последняя встреча состоялась в прошлом году на кортах Мадрида, где украинка умудрилась проиграть, не реализовав шесть матчболов.