Зинченко в запасе. Названы стартовые составы на матч Спортинга и Ман Сити

15 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 15.02.2022 20:50
  • 1009 просмотров
  • 2 комментария
Зинченко в запасе. Названы стартовые составы на матч Спортинга и Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Зинченко в запасе. Названы стартовые составы на матч Спортинга и Ман Сити

Спортинг: Адан, Р.Эсгаю, Коатес, Г.Инасиу, Педро Порро, Пальинья, Нунес, Рейс, Сарабия, П.Гонсалвеш, Паулинью.

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Р.Диаш, Ж.Канселу, Родри, де Брюйне, Б.Силва, Стерлинг, Марез, Фоден.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай, 15.02.2022 21:47
    0
    ĴØЌÉŔ, 15.02.2022 21:35
    Даже Стоунзу проигрывает конкуренцию!
    У Гвардиолы путь в основу и доверие на ответственные матчи долгий. Тот же Стоунз сам много сидит, нельзя его назвать основным. А Зинченко не повезло с травмой и коронавирусом. Если к апрелю ему опять начнут доверять как весной прошлого года, то это еще хорошо будет.
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    ĴØЌÉŔ, 15.02.2022 21:35
    0
    Даже Стоунзу проигрывает конкуренцию!
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