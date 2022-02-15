Спортинг Л

15 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Спортинг» и «Манчестер Сити».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка
Спортинг – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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