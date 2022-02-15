7 особенных интриг поединков 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля двумя матчами 1/8 финала после пары месяцев паузы возвращается розыгрыш Лиги чемпионов-2021/22. Уже на групповой стадии турнир потерял нескольких грандов – преодолеть эту фазу соревновательного процесса не смогли «Барселона», «Милан» и дортмундская «Боруссия». Увы, но не нашлось места в плей-офф и украинским командам – «Динамо» и «Шахтер» заняли в своих квартетах последние места, и впервые за долгие годы никого из них в евровесне не будет вообще.

Но сейчас предлагаем поговорить о наиболее интересных аспектах стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Какие интриги будут наиболее актуальными для болельщиков прямо сейчас?

Забьет ли снова Месси «Реалу»?

Лионель Месси до начала нынешнего сезона 17 лет провел в первой команде «Барселоны», а в структуре клуба пребывал еще дольше. Летом 2021 года аргентинец неожиданно для многих все-таки решился на отъезд из Каталонии и принял приглашение богатенького «Пари Сен-Жермен», в котором у него пока не удается выглядеть столь же феноменально, как до этого в Ла Лиге.

Но в 1/8 финала Месси получит дополнительную персональную мотивацию, так как соперником парижан выступит хорошо знакомый для аргентинца раздражитель – мадридский «Реал». Первый матч парижане проведут на своем поле, и для того, чтобы рассчитывать на успех, должны стараться обеспечить себе максимально комфортное преимущество перед визитом в Мадрид.

Одной из ключевых интриг этого противостояния является именно форма и игровые достижения Месси. Сумеет ли Лионель снова забить «Реалу», которому в футболке «Барселоны» наколотил 26 мячей в 45 предыдущих поединках? На групповой стадии мадридцы пропустили только 3 гола в свои ворота, и это наименьший показатель наряду с аналогичным у «Баварии». Поэтому справиться с этой задачей аргентинцу будет очень непросто, но ведь и дополнительной мотивации на этого соперника ему точно находить не придется…

Будет ли уволен Почеттино из ПСЖ?

Вторая интрига 1/8 финала Лиги чемпионов также напрямую связана с парой «Пари Сен-Жермен» - «Реал». Касается она персоны главного тренера парижан Маурисио Почеттино, который пребывает на должности с января минувшего года.

Ни для кого не секрет, что ключевой задачей для ПСЖ, которую четко очертили боссы клуба, является победа в Лиге чемпионов. Для этого катарские шейхи щедро инвестируют в инфраструктуру и кадры, однако пока так и не добились желаемого. Очередная победа в Лиге 1 не станет для Почеттино индульгенцией, а потому коучу нужно максимально хорошо показать свои навыки работы с командой в плей-офф Лиги чемпионов. На групповой стадии парижане не смогли обойти «Манчестер Сити», из-за чего при жеребьевке попали на одного из привычных фаворитов турнира – «Реал».

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Насколько сложно будет для ПСЖ пройти нынешний «Реал» вряд ли стоит рассказывать отдельно. Но лично для Почеттино на кону будет стоять очень много – в частности, в СМИ уже появилась информация, что тренер может быть незамедлительно уволен в случае, если «Пари Сен-Жермен» прекратит участие в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала, не сумев убрать с пути «бланкос». Зная решительность боссов ПСЖ, такой их поступок выглядит вполне реальным, особенно, если учитывать тот факт, что слухи уже несколько месяцев активно сватают в Париж экс-коуча «Реала» и многократного триумфатора Лиги чемпионов Зинедина Зидана…

Станет ли «Атлетико» непреодолимым барьером для «Манчестер Юнайтед»?

Дуэль «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» обещает быть не менее интригующей и горячей, чем встреча «Пари Сен-Жермен» и «Реала». Но если во втором случае речь идет о матче лидеров, то в игре «матрасников» и «красных дьяволов» рискует определиться полный неудачник сезона. На текущий момент ни «Атлетико», который является действующим чемпионом Испании, ни «Манчестер Юнайтед» не могут похвастаться успехами в национальных чемпионатах, а потому для них Лига чемпионов превращается едва ли не в единственный шанс сделать сезон все-таки успешным.

Важно и то, что для «Манчестер Юнайтед» мадридская команда является не очень удобной по целому ряду компонентов: начиная от игрового, где своим прагматизмом «Атлетико» способен передавить практически кого угодно, и заканчивая историческим балансом встреч. В частности, осенью 1991 года «красные дьяволы» и «матрасники» уже пересекались на стадии 1/8 финала еврокубка, правда, тогда речь шла о Кубке обладателей кубков. Уже в первом матче мадридцы смяли оппонента со счетом 3:0, после чего в ответном на «Олд Траффорд» отстояли ничью 1:1, и проследовали в четвертьфинал.

Сможет ли нынешний кризисный «Манчестер Юнайтед» преодолеть «Атлетико», не повторив «достижений» своих предшественников из 1991-го? Узнаем 15 марта, когда в этой паре состоится ответный поединок…

Сможет ли «Лилль» хотя бы раз не проиграть «Челси»?

Откровенно говоря, в паре «Лилль» - «Челси» фаворит более чем очевиден. И им вовсе не является чемпион своей страны, звание которого за собой пока сохраняют «доги». В нынешнем сезоне дела «Лилля» в национальном чемпионате идут так себе, а потому никого не удивит ситуация, при которой эта команда по итогам сезона даже не пробьется в еврокубки.

На групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22 «Лилль» сумел выйти победителем из весьма равной по составу группы, где помимо «догов» выступали также «Зальцбург», «Севилья» и «Вольфсбург». Но в плей-офф подопечным Гурвеннека попался уже куда более грозный оппонент – «Челси», являющийся, к тому же, действующим обладателем кубка Лиги чемпионов.

До этого «Лилль» и «Челси» встречались между собой два раза. Произошло это на групповой стадии ЛЧ-2019/20, и тогда в двух случаях сильнее оказались «синие», которые и в Англии, и во Франции отпраздновали победы с одинаковым счетом 2:1. Сумеет ли нынешний «Лилль» хотя бы раз не проиграть «Челси», не говоря уже о сенсации в этой паре? Вряд ли, но если подобное произойдет, то такой результат может стать настоящей находкой для любителей ставок.

Сумеет ли «Бенфика» справиться с проклятием «Аякса»?

Весьма интригующей выглядит пара «Бенфика» - «Аякс». Оба соперника наверняка были довольны результатами жеребьевки, так как могли уже в 1/8 финала угодить на куда более статусного оппонента, а так, как минимум на бумаге, шансы у португальцев и нидерландцев приблизительно равные, хотя в пользу «Аякса» все-таки куда больше аргументов.

Прежде всего, стоит напоминать, что «Аякс» является одной из трех (наряду с «Баварией» и «Ливерпулем») команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов, которая на групповой стадии добыла шесть побед в шести матчах. «Бенфика» смогла набрать только 8 очков в своей группе, зато обошла столь именитого оппонента как «Барселона», поэтому недооценивать португальских «орлов» амстердамцам вряд ли стоит.

С другой стороны, статистика личных встреч «Бенфики» и «Аякса», которая насчитывает семь матчей, причем все они были сыграны в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов, категорично свидетельствует о наличии своеобразного проклятия, нависшего над португальцами. Дело в том, что «Бенфика» выиграла у амстердамцев только первый очный матч – на выезде в рамках КЕЧ-1968/69 со счетом 3:1. Однако в ответном на своем поле проиграла сопернику со счетом 1:3, и потребовалась переигровка, которая состоялась на нейтральном поле в Париже. В основное время команды не выявили победителя (0:0), а в дополнительные полчаса «Аякс» разорвал португальцев на клочки – 3:0, причем автором победного мяча стал легендарный Йохан Кройф.

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С тех пор «Аякс» ни разу не проигрывал «Бенфике» - две победы и две ничьи, поэтому сейчас португальцам, которые, к тому же, практически лишились надежд побороться за чемпионство в национальной лиге, предстоит выложиться с запредельной отдачей, чтобы преодолеть своеобразное проклятие «Аякса»…

Способен ли на сенсацию «Зальцбург»?

Для «Зальцбурга» нынешний сезон стал лишь третьим в истории, который команда провела в групповой стадии Лиги чемпионов. Более того, сейчас впервые «красные быки» заскочили в плей-офф, но там сразу же волею жребия нарвались на мюнхенскую машину в виде «Баварии». Говорить о том, кто является фаворитом пары вряд ли приходится, а потому интрига в ней лишь одна – способен ли «Зальцбург» на сенсацию?

Чтобы понимать всю призрачность шансов, существующих у австрийцев, достаточно отметить, что с 2003 года, когда «Бавария» в последний раз сенсационно не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, мюнхенцы лишь четырежды вылетали уже на стадии 1/8 финала. Причем соперниками «Баварии» в этих ситуациях были «Реал», «Милан», «Интер» и «Ливерпуль». Легко понять, что статус «Зальцбурга» не соответствует уровню прежних обидчиков немецкого монстра, а потому подопечным Маттиаса Яйссле предстоит сложнейшая битва с отнюдь неравным оппонентом и минимумом шансов на успех…

Сумеет ли «Интер» остановить «Ливерпуль»?

Пара «Интер» - «Ливерпуль» является, пожалуй, одной из наиболее рейтинговых на стадии 1/8 финала. Во-первых, во внимание стоит принимать имена соперников. Во-вторых, их качество игры и последние результаты. В-третьих, историческую принципиальность, ведь пока миланцы и ливерпульцы имеют равный баланс в КЕЧ/ЛЧ – по одному проходу друг друга в плей-офф.

Но наиболее интересным видится момент, касающийся непобедимости «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Красные» на одном дыхании прошли групповой турнир, и готовы к тому, чтобы добраться до самых поздних его стадий. В английской Премьер-лиге «Ливерпуль» практически наверняка останется без золотых медалей, ведь «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы выглядит безукоризненно на дистанции, а потому Лига чемпионов является единственным шансом для «красных» завершить сезон на мажорной ноте и с топовым трофеем в руках.

«Интер», наоборот, хорошо показывает себя в национальном чемпионате, а вот в Лиге чемпионов в последние годы испытывает проблемы. Равно как и в плей-офф «нерадзурри» выбрались лишь благодаря откровенной беззубости «Шахтера» и внезапно сдавшемуся на волю грандов, а также успокоившемуся перспективой продолжить путь в Лиге Европы, «Шерифу». Дополнительной интриги этой дуэли добавляет предстоящее противостояние атакующих линий, ведь в активе Мохамеда Салаха 7 забитых мячей, что является третьим показателем в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а вот форварды «Интера» Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко являются лидерами турнира по числу нанесенных ударов (25 у аргентинца – это первое место, 23 у боснийца – это третье место).