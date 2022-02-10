Почеттино будет уволен, если ПСЖ проиграет Реалу

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино вскоре может быть уволен.

Как сообщает источник, руководство парижан планирует расторгнуть контракт с аргентинцем в конце сезона. Кроме того, Почеттино может быть уволен из ПСЖ уже после 1/8 финала Лиги чемпионов, если ПСЖ не сможет пройти «Реал».

Ожидается, что вместо Почеттино ПСЖ возглавит Зинедин Зидан. Аргентинец же претендует на тренерский пост в «Манчестер Юнайтед».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Реал» состоится 15 феврля в Париже.