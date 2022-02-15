24-й тур
Мальорка
3 : 2
Атлетик
14.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Вратарь басков забил автогол. Мальорка вырвала победу у Атлетика в триллере

Пропустив в первом тайме два мяча, баски отыгрались, забив дважды за 3 мин.

  • 15.02.2022 00:40
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Вратарь басков забил автогол. Мальорка вырвала победу у Атлетика в триллере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Мальорка» переиграла «Атлетик» (3:2).

Пропустив в первом тайме два мяча, баски отыгрались, забив дважды за 3 минуты. Однако хозяева поля не были согласны на такое развитие событий и вырвали победу на 88-й минуте. Автогол записали на вратаря «Атлетика» Унаи Симона.

«Атлетик» входит в топ-8 лучших команд Ла Лиги.

Лига 1. 24-й тур

Мальорка – Атлетик – 3:2

Голы: Севилья, 22, пенальти (1:0). Анхель, 30 (2:0). Рауль Гарсия, 59 (2:1). Беренгер, 61 (2:2). Симон, 88, автогол (3:2).

Мальорка: Рико, Оливан (Гонсалес, 90), Маффео, Райльо, Вальент, Руис де Галаррета (Хауме Коста, 90), Севилья (Санчес, 62), Родригес, Кубо (Батталья, 90), Муричи, Анхель (Ли Кан Ин, 74).

Атлетик: Симон, Нуньес (Берчиче, 46), Вивиан, Лекуэ, Баленсиага, Весга (Петча, 71), Сансет (Вильялибре, 77), Икер Муниаин, Дани Гарсия (Беренгер, 46), Саррага, Рауль Гарсия (Иньяки Уильямс, 71).

Предупреждения: Оливан, 12. Анхель, 73. Рейна, 75. Райльо, 80. Кубо, 88. Муричи, 89 – Саррага, 52. Икер Муниаин, 57. Берчиче, 79. Беренгер, 90.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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