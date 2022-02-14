В матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Вулверхэмптон).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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