Ливерпуль обыграл Бернли, Тоттенхэм уступил Вулверхэмптону

В воскресенье, 13 февраля, состоялись очередные поединки 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:2, «Ливерпуль» на выезде обыграл Бернли со счетом 1:0 благодаря голу Фабиньо, «Ньюкасл» со счетом 1:0 одолел «Астон Виллу».
«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» — 0:2
Голы: Хименес, 6, Дендонкер, 18
«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти (Эмерсон, 82), Дэвис, Санчес, Ромеро, Сессеньон (Кулусевски, 28), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 71), Уинкс, Бентанкур, Кейн.
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш, Кандл (Тринкау, 84), Поденсе (Хван Хи Чхан, 81), Хименес (Фабиу Силва, 86).
Предупреждения: Аит-Нури (66), Лукас Моура (68), Кулусевски (71), Бентанкур (90).
«Бернли» — «Ливерпуль» — 0:1
Гол: Фабиньо, 40
«Бернли»: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Макнил, 62), Вегорст (Барнс, 75), Корне.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Кейта (Милнер, 90), Фирмино, Салах, Мане (Диогу Жота, 67).
Предупреждение: Хендерсон (27).
«Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 1:0
Гол: Триппьер, 35
«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер (Крафт, 48), Шер, Берн, Манкильо (Дамметт, 45), Шелви, Уиллок (Бруно Гимараэс, 90), Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.
«Астон Вилла»: Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь, Макгинн (Чуквуэмека, 85), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо, Буэндиа (Бэйли, 72), Уоткинс (Ингз, 72).
Предупреждения: Жоэлинтон (39), Макгинн (42), Берн (66), Шелви (82), Дуглас Луис (89), Бэйли (90), Рэмзи (90).
Источник — Sport.ua
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