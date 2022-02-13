25-й тур
Бёрнли
0 : 1
Ливерпуль
13.02.2022, FT

Ливерпуль обыграл Бернли, Тоттенхэм уступил Вулверхэмптону

Состоялись воскресные поединки 25-го тура АПЛ

  • 13.02.2022 17:59
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  • 3 комментария
Ливерпуль обыграл Бернли, Тоттенхэм уступил Вулверхэмптону
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 февраля, состоялись очередные поединки 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:2, «Ливерпуль» на выезде обыграл Бернли со счетом 1:0 благодаря голу Фабиньо, «Ньюкасл» со счетом 1:0 одолел «Астон Виллу».

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» — 0:2
Голы: Хименес, 6, Дендонкер, 18

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти (Эмерсон, 82), Дэвис, Санчес, Ромеро, Сессеньон (Кулусевски, 28), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 71), Уинкс, Бентанкур, Кейн.
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш, Кандл (Тринкау, 84), Поденсе (Хван Хи Чхан, 81), Хименес (Фабиу Силва, 86).
Предупреждения: Аит-Нури (66), Лукас Моура (68), Кулусевски (71), Бентанкур (90).

«Бернли» — «Ливерпуль» — 0:1
Гол: Фабиньо, 40

«Бернли»: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Вествуд, Браунхилл, Родригес (Макнил, 62), Вегорст (Барнс, 75), Корне.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Кейта (Милнер, 90), Фирмино, Салах, Мане (Диогу Жота, 67).
Предупреждение: Хендерсон (27).

«Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 1:0
Гол: Триппьер, 35

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер (Крафт, 48), Шер, Берн, Манкильо (Дамметт, 45), Шелви, Уиллок (Бруно Гимараэс, 90), Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.
«Астон Вилла»: Мартинес, Чемберс, Мингз, Динь, Макгинн (Чуквуэмека, 85), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо, Буэндиа (Бэйли, 72), Уоткинс (Ингз, 72).
Предупреждения: Жоэлинтон (39), Макгинн (42), Берн (66), Шелви (82), Дуглас Луис (89), Бэйли (90), Рэмзи (90).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    Ivan Vismutenko, 13.02.2022 19:34
    0
    Вулверхэмптон бушует. МЮ и Шпоры обыграли на выезде. А в таблице ничего интересного.
    Ссылка
    yuriy_kent, 13.02.2022 18:13
    0
    Напряжный матч. Дождь, ветер, техники и скорости ноль. Но главное победа. Борьба продолжается.
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    pol-55, 13.02.2022 19:04
    -1
    Если кратко,Конте-козел!
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