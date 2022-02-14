В поединке 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» дома едва спасся от поражения в поединке с «Лестером». Футболист хозяев Доусон сделал счет 2:2 на 91-й минуте встречи.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Крэйг Доусон (Вест Хэм).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Барбоза Перейра (Лестер).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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