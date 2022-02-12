Лестер – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В воскресенье, 13 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Лестер» примет «Вест Хэм». Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени. Рассудит встречу Майкл Оливер.

«Лестер»

Среди недели «лисы» проиграли «Ливерпулю». У них осталось 26 очков и двенадцатая позиция в турнирной таблице. «Лестер» в текущем сезоне является крепким середняком, однако нельзя сказать, что это устраивает руководство и болельщиков, которые хотели бы видеть свою команду в борьбе за еврокубки.

Из Кубка английской лиги «синие» вылетели, уступив «Ливерпулю» по пенальти, а из Кубка Англии, сенсационно проиграв «Ноттингем Форест». «Лестер» помимо чемпионата Англии продолжает борьбу еще только в Лиге конференций, где в 1/16 финала сыграют против датского «Раннерса».

В лазарете «Лестера» находятся Райан Бертранд, Джейми Варди, Тимоти Кастань, Джонни Эванс и Уэсли Фофана. Все они с большой долей вероятности не примут участие в этом матче.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов. Перед этим туром «железные» идут четвертыми. В их активе 40 очков. Они на один пункт опережают «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», у которых есть игры в запасе. Безусловно, «Вест Хэму» будет крайне тяжело остаться в четверке сильнейших, а вот финишировать в зоне еврокубков вполне реально.

Что касается выступления в других турнирах, то подопечные Дэвида Мойеса вылетели из Кубка английской лиги, уступив «Тоттенхэму», но продолжают борьбу в Кубке Англии, где в 1/8 финала сыграют против «Саутгемптона». Также команда из Лондона пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, однако следующий соперник «Вест Хэма» пока неизвестен. За второй по престижности турнир Старого Света «молотобойцам» побороться вполне по силам.

«Вест Хэму» не помогут в этой игре травмированные Артур Масуаку и Ангело Огбонна. Остальные игроки в строю и готовы к матчу.

История встреч

137 матчей, 55 побед «Вест Хэма», 50 викторий «Лестера» и 32 ничьи – такие активы команд в очных противостояниях. Разница мячей 228:207 в пользу «Вест Хэма»

Поединок первого круга завершился уверенной победой «Вест Хэма» со счетом 4:1.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмейхель, Джастин, Амарте, Ндиди, Томас, Сумаре, Дьюсбери-Холл, Олбрайтон, Мэддисон, Лукман, Дака.

«Вест Хэм»: Фабиански, Цоуфал, Доусон, Крал, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Форналс, Бенрахма, Антонио.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3,56 по линии Parimatch.

13 февраля, воскресенье