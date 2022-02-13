Вест Хэм без Ярмоленко вырвал ничью с Лестером

В поединке 25-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» дома едва спасся от поражения в поединке с «Лестером». Футболист хозяев Доусон сделал счет 2:2 на 91-й минуте встречи.
Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел матч на скамейке запасных.
«Лестер» — «Вест Хэм» — 2:2
Голы: Тилеманс, 45, с пенальти, Рикарду Перейра, 57 — Боуэн, 10, Доусон, 90
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Джастин (Томас, 31), Ндиди, Тилеманс (Вестергор, 90), Дьюзбери-Холл, Мэддисон (Лукман, 73), Барнс, Дака.
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал (Фредерикс, 67), Доусон, Диоп, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 79), Соучек, Райс, Форнальс (Влашич, 79), Антонио, Боуэн.
Предупреждения: Рикарду Перейра (18), Крессуэлл (60), Райс (61).
Источник — Sport.ua
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