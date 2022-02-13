13 февраля в 21:45 проходит матч 25-го тура Серии A между командами «Аталанта» и «Ювентус».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
𝕐𝕠𝕦𝕣 ⚪⚫ 𝕝𝕚𝕟𝕖-𝕦𝕡 🆚 𝕃𝕒 𝔻𝕖𝕒 📋#AtalantaJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/5R04bpRWwH— JuventusFC (@juventusfcen) February 13, 2022
Источник — Sport.ua
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