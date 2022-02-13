Владислав ВАЩУК: «Супряга сделал свое дело. Вопросы к тренеру»

Специалист не понимает, почему наставник «Сампдории» решился на обратную замену украинца

  • 13.02.2022 20:14
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Владислав ВАЩУК: «Супряга сделал свое дело. Вопросы к тренеру»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился мнением о перспективах нападающего Владислава Супряги, который перешел в «Сампдорию» на правах аренды с правом выкупа.

«Мне сложно сказать. Конечно, не очень понятна ситуация, когда в первом матче за новую команду ты выходишь на замену, а тренер делает обратную замену. Но это вопрос к тренеру, зачем ты тогда футболиста выпускал на поле. Это вопросы к тренеру, а не к Супряге. Футболист сделал свое дело. Он вышел на поле. И, наверное, Влад начал делать то, о чем его попросил тренер через переводчика. И здесь вопрос к тренеру, почему он сделал обратную замену. Я думаю, Супряга мог по ходу матча много позиций закрыть. Возможно, тренер не знает, что умеет делать Влад на футбольном поле. А Супряга может и объем дать, и обострить ситуацию», — считает Ващук.

В поединке 25-го тура Серии А против «Милана» Супряга на поле не вышел. «Сампдория» проиграла со счетом 0:1.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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