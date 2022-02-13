Попали в лазарет. Шапаренко и Вивчаренко не полетели с Динамо в Турцию

У обоих футболистов «Динамо» положительные тесты на COVID-19

  • 13.02.2022 18:11
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Попали в лазарет. Шапаренко и Вивчаренко не полетели с Динамо в Турцию
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Утром 13 февраля делегация киевского «Динамо» отправилась в Турцию на заключительный зимний сбор без трех игроков основной обоймы – Николая Шапаренко, Владимира Шепелева и Константина Вивчаренко.

Полузащитник Владимир Шепелев в конце прошлого сбора получил травму икроножной мышцы и пропустит заключительный этап подготовки, проходя восстановление на клубной базе.

Еще два игрока – полузащитник Николай Шапаренко и защитник Константин Вивчаренко – пропустят начало третьего сбора команды в Турции из-за положительных результатов тестов на COVID-19.

Игроки остались в Киеве на самоизоляции. Сбор «Динамо» в Турции продлится до 22 февраля, поэтому в случае быстрого выздоровления Шапаренко и Вивчаренко смогут присоединиться к команде в ходе заключительного этапа подготовки к возобновлению сезона.

Источник — ФК Динамо Киев

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