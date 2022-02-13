Попали в лазарет. Шапаренко и Вивчаренко не полетели с Динамо в Турцию

Утром 13 февраля делегация киевского «Динамо» отправилась в Турцию на заключительный зимний сбор без трех игроков основной обоймы – Николая Шапаренко, Владимира Шепелева и Константина Вивчаренко.
Полузащитник Владимир Шепелев в конце прошлого сбора получил травму икроножной мышцы и пропустит заключительный этап подготовки, проходя восстановление на клубной базе.
Еще два игрока – полузащитник Николай Шапаренко и защитник Константин Вивчаренко – пропустят начало третьего сбора команды в Турции из-за положительных результатов тестов на COVID-19.
Игроки остались в Киеве на самоизоляции. Сбор «Динамо» в Турции продлится до 22 февраля, поэтому в случае быстрого выздоровления Шапаренко и Вивчаренко смогут присоединиться к команде в ходе заключительного этапа подготовки к возобновлению сезона.
Источник — ФК Динамо Киев
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