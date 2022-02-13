Юрий ВИРТ: «Радует, что проявили характер и сравняли счет в конце матча»

Наставник «Вереса» подытожил выступления на Winter Cup 2022

  • 13.02.2022 08:58
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Юрий ВИРТ: «Радует, что проявили характер и сравняли счет в конце матча»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» в серии пенальти (2:2, пен. 2:4) на Winter Cup 2022.

«Боевая игра. Первым таймом я доволен. Во втором тайме где-то не разобрались, и этот пропущенный гол психологически нас надломил. Футболисты делали на футбольном поле не то, что я хотел видеть. Было много ошибок в элементарных ситуациях. Где-то нас Черноморец превосходил. Могли пропустить третий мяч. Хорошие моменты были у Черноморца. Радует, что проявили характер, и в конце пошли большими силами и сравняли счет. Настораживает, что мы теряем концентрацию, когда нам забивают. Нужно отрабатывать эпизоды до конца.

Хороший турнир. Я вижу, что если команда будет отдаваться, то у нас все будет хорошо в чемпионате», - сказал Вирт.

Источник — Футбол 1/2/3

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