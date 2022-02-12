Евгений КОНОПЛЯНКА: «Взял 80 номер, так что я Роналдиньо-младший»

Хавбек Евгений Коноплянка покинул «Шахтер» и подписал контракт с польской «Краковией». Договор игрока рассчитан на 6 месяцев с возможностью продления.

«Говорил с президентом и тренером «Краковии», и они сказали, что хотят видеть меня в команде. Приятно, что мы хорошо пообщались. Приятно, когда тебя постоянно звонят и просят приехать».

«Чувствую себя хорошо, я здоров. Травма была 8 месяцев назад, было тяжело, но сейчас я готов».

«Теперь хочу напомнить тем, кто забыл обо мне, свои умения. Мой номер? Взял 80-й номер. Помните Роналдиньо в Милане. У него был 80-й номер, так что я Роналдиньо-младший».