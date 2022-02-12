Аталанта – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 25-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Ювентус».

«Ювентус» 27-го ноября прошлого года в рамках первого круга Серии А проиграл 0:1 «Аталанте», за которую забил Дуван Сапата. С тех пор именитые туринцы именно в Серии А никому не уступали.

Накануне состоялись четвертьфинальные поединки Кубка Италии. Многие люди из футбольного мира и я в том числе видели, что в полуфинал выйдут «Аталанта» нашего Руслана Малиновского и «Ювентус», которые разыграют путевку в финал. Но это футбол, и он всегда непредсказуем. В обоих матчах все решилось перед самым финальным свистком. Автогол игрока «Сассуоло» и бильярдный удар Николы Миленковича вывели в полуфинал «Ювентус» и «Фирентину». Многие думали, что в полуфинале Кубка Италии сыграют «Аталанта» и «Ювентус», но бергамаски проиграли «Фиорентине» (2:3), которая и встретится со «Старой Синьорой». Бергамаски теперь сосредоточатся на Серии А и Лиге Европы, где им предстоит сыграть с «Олимпиакосом». Кстати, у «Аталанты» сверхплотный и сверхнапряженный график. После матча с «Ювентусом» они принимают дома «Олимпиакос». Через два дня на третий «Аталанта» сыграет во Флоренции с «Фиорентиной». Еще через три дня у них ответный матч с «Олимпиакосом». А затем 28 февраля бергамаски играют с «Сампдорией». Ого! Пять игр за две недели! А они недавно еще на Кубок сыграли. Также есть в команде травмированные. Поэтому есть сложности у «Аталанты».

Бергамаски предыдущий раз побеждали еще месяц назад в матче с «Венецией» на Кубок Италии (2:0). После этого были нулевые ничьи с «Интером» и «Лацио», а также домашние поражения от «Кальяри» (1:2) и «Фиорентины» (2:3). Глядя на эту картину, вы можете хорошо прочувствовать настроение «Аталанты» перед сверхважным матчем с «Ювентусом». Зимой атакующий потенциал команды из Бергамо усилил игрок сборной Кот-д’Ивуара Жереми Бога, которым хотел усилиться и наш донецкий «Шахтер». А игрок сборной Германии Робин Госенс перешел в «Интер» на правах аренды.

У «Ювентуса» в январе значительно больше произошло кадровых изменений. Уругваец Бентанкур и швед Кулушевски перешли в «Тоттенхэм». На правах аренды в «Рейнджерс» перешел Рэмзи. Криштиану Роналду призван заменить сербский талант Душан Влахович, которого туринцы купили за 75 млн евро у «Фиорентины». На мой взгляд, это очень хорошее, своевременное и точечное приобретение. Это правильные инвестиции «Ювентуса», который усилился 22-летним стремительно прогрессирующим футболистом. Также «Юве» усилился швейцарцем Денисом Закарией. Оба игрока реально усилят атакующий потенциал «Старой Синьоры». Они его уже усилили – Влахович и Закария забили «Вероне», что позволило туринцам победить 2:0. Обратите внимание! Оба новичка очень рослые. Их рост не менее 190 см, что будет использовано на стандартах. «Ювентус» реально стал сильнее, амбициознее, агрессивнее в атаке. Это позволит им успешно выступать во всех турнирах.

Творческая, играющая «Аталанта» Гасперини против организованно-прагматичного «Ювентуса» Аллегри – это всегда очень интересно и занимательно. Голы обязательно будут. И мне представляется в этом матче большая вероятность результативной ничьи», - сказал Грозный.

Матч «Аталанта» – «Ювентус» состоится 13-го февраля. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.