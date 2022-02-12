В воскресенье, 13 февраля, на стадионе «Терф Мур» в Бернли состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Бернли» примет «Ливерпуль». Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Мартин Аткинсон.

«Бернли»

«Бордовые» отчаянно борются за выживание. Пока это у них получается плохо. На данный момент «Бернли» занимает последнее место в турнирной таблице. В активе команды 14 очков. От спасительного, семнадцатого места подопечных Шона Дайча отделяет четыре очка. Вся борьба еще впереди, но нужно набирать очки уже здесь и сейчас, иначе потом будет сложно сохранить прописку в элите.

Последние три игры «Бернли» завершил вничью. Команда поделила очки с «Арсеналом», «Уотфордом» и «Манчестер Юнайтед». Безусловно, две из этих ничьих для «бордовых» словно победы, поскольку отобрать очки у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» дорогого стоит. До этого было поражение от «Хаддерсфилда» в Кубке Англии. Из Кубка английской лиги «Бернли» вылетел уже давно, уступив «Тоттенэму».

Шон Дайч не сможет рассчитывать в этой игре на Матея Выдру и Йоханна Гудмундссона. Также под вопросом выход на поле Чарли Тэйлора.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы уверенно идут на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные» имеют в своем активе 51 очко и отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на девять баллов, однако имею игру в запасе. Подопечным Юргена Клоппа будет крайне тяжело догнать «горожан», но это сделать еще реально. Команде из Ливерпуля ни в коем случае нельзя терять очки и тогда борьба за золотые медали возобновится.

На данный момент у «Ливерпуля» серия из пяти победных матчей во всех турнирах. Также команде уже 16 февраля предстоит провести первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера», поэтому в игре с «Бернли» возможна ротация состава. «Ливерпуль» продолжает борьбу за все возможные трофеи. В финале Кубка английской лиги мерсисайдцы сыграют против «Челси», а в 1/8 финала Кубка Англии им предстоит поединок против «Норвича».

История встреч

Соперники провели между собой 109 игр, из которых 49 завершились победами «Ливерпуля». «Бернли» праздновал успех 34 раза. Еще 26 встреч завершились вничью.

Поединок первого круга завершился уверенной победой «Ливерпуля». Голами отметились Диогу Жота и Садио Мане.

Ориентировочные составы

«Бернли»: Поп, Робертс, Тарковски, Ми, Питерс, МакНил, Вествуд, Браунхилл, Корне, Родригес, Вегхорст.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Алькантара, Фабиньо, Эллиотт, Жота, Салах, Мане.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.28 по линии Parimatch.

13 февраля, воскресенье