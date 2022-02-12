В субботу, 12 февраля, в Мадриде на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч 24 тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Вильярреал» и мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса из Лорки прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Вильярреал



Триумфатор прошлого розыгрыша Лиги Европы УЕФА начал сезон настолько неуверенным образом, что оставалось лишь пенять на «похмелье» от крупного успеха. «Вильярреал» долгое время банально не мог зацепиться за набранные очки, пока оппоненты все выше и выше забирались в турнирной таблице, однако удача в финальном поединке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против бергамаской «Аталанты» (3:2), после которого коллектив Унаи Эмери вышел в плей-офф данного турнира, вдохновил «желтую субмарину» настолько, что она в прямом смысле снесла всех соперников на своем пути в заключительном месяце 2021 года.

Однако, ежегодный календарь перевернул свою очередную страницу, и «Вильярреал» оказался там, с чего все и начиналось. Бороться в родных стенах против мадридского «Атлетико» (2:2) пришлось уже на фоне сенсационного вылета из Кубка Испании по итогам матча против хихонского «Спортинга» (1:2). И лишь под конец января и сопутствующую ему непродолжительную международную паузу удалось добыть важные победы над севильским «Бетисом» (2:0) и «Мальоркой» (3:0). В итоге, «субмарина» сейчас находится у порога еврокубков – шестая строчка – и в любой момент готова торпедировать позиции того-таки «Атлетико» и каталонской «Барселоны».

Реал



Коллективу Карло Анчелотти в этом сезоне тоже непросто, однако это не мешает ему удерживать уверенное лидерство в национальном первенстве. «Реал» в зимний период уже даже успел обзавестись трофеем, завоевав Суперкубок страны в финальном поединке против «Атлетика» (2:0). Однако, баски совершили вендетту уже совсем скоро – «сливочным» пришлось заплатить своими перспективами в Кубке Испании (1:0), поэтому, как и «Вильярреал», «галактикос» до конца сезона будут думать только о чемпионате и Лиги чемпионов УЕФА.

Надо сказать, что перспективы в последнем из двух вышеназванных турниров у «Реала» достаточно неопределенные. Французский «Пари Сен-Жермен» уже завершает подготовку к матчу в столице своей страны против испанского гранда, который должен стать своеобразным превью к будущему трансферу Килиана Мбаппе в стан команды Анчелотти. А в чемпионате между двумя спаренными поединками будут еще игры против «Реала Сосьедад» и «Райо Вальекано», с которыми у «Реала» наблюдаются непростые отношения. Впрочем, куда хуже «галактикос» играют на «Серамике», где они не побеждали уже почти пять лет.

Ориентировочные составы



«Вильярреал»: Рульи – Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт – Парехо, Капу – Чуквезе, Морено – Алькасер, Данжума.

«Реал»: Куртуа – Марсело, Алаба, Милитао, Карвахаль – Модрич, Каземиро, Кроос – Винисиус, Йович, Родриго.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости смогут одержать стратегически важную для них победу, но при этом потратят много сил. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Реал» (0) с коэффициентом 1.94 по линии Parimatch.



12 февраля, суббота