Реал снова потерял очки, но пока остается лидером Ла Лиги

«Реал» в матче чемпионата Испании не сумел обыграть «Вильярреал» - 0:0. В последних пяти матчах Ла Лиги мадридцы дважды сыграли вничью, один раз проиграли при двух победах.
Несмотря на ряд неудач, «Реал» опережает «Севилью» на 4 очка.
Чемпионат Испании. 24-й тур
Вильярреал - Реал 0:0
Вильярреал: Рулли, Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса (Эступиан, 74), Иборра, Парехо, Чуквузе (Пино, 74), Ло Чельсо (Орье, 87), Морено, Данхума (Диа, 67)
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 82), Каземиро, Вальверде (Модрич, 78), Кроос, Асенсио (Родриго, 78), Винисиус (Азар, 82), Бэйл (Йович, 75)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.