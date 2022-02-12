24-й тур
Вильярреал
0 : 0
Реал Мадрид
12.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Реал снова потерял очки, но пока остается лидером Ла Лиги

Начало года для мадридской команды получается не слишком удачным

  • 12.02.2022 20:06
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Реал снова потерял очки, но пока остается лидером Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче чемпионата Испании не сумел обыграть «Вильярреал» - 0:0. В последних пяти матчах Ла Лиги мадридцы дважды сыграли вничью, один раз проиграли при двух победах.

Несмотря на ряд неудач, «Реал» опережает «Севилью» на 4 очка.

Чемпионат Испании. 24-й тур

Вильярреал - Реал 0:0

Вильярреал: Рулли, Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса (Эступиан, 74), Иборра, Парехо, Чуквузе (Пино, 74), Ло Чельсо (Орье, 87), Морено, Данхума (Диа, 67)

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 82), Каземиро, Вальверде (Модрич, 78), Кроос, Асенсио (Родриго, 78), Винисиус (Азар, 82), Бэйл (Йович, 75)

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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