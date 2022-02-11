Максим ШАЦКИХ: «Игнатенко исправился за свою ошибку»

Специалист поделился мнением о выходе «Динамо» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

  • 11.02.2022 11:07
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Максим ШАЦКИХ: «Игнатенко исправился за свою ошибку»
© ФК Динамо Киев. Денис Игнатенко

Бывший форвард и тренер «Динамо» Максим Шацких прокомментировал победу киевской команды U-19 в матче с «Депортиво» в рамках 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

«Хорошо, что «Динамо» прошло дальше. Это — самое главное! А каким путем — это уже не важно. Игра была достаточно живая и на открытых курсах до удаления футболиста «Депортиво». При счете 2:2 испанцы уже где-то тянули время, доигрывали и доводили дело до пенальти. «Динамо» старалось и хотело с игры третий мяч забить, но не получилось. Но хорошо, что в серии пенальти все сложилось в пользу киевлян.

Удалось ли вратарю киевлян Денису Игнатенко исправиться в серии пенальти за ошибку, допущенную в матче? Естественно! Он два мяча отразил. Эмоции, конечно, показали все его волнение. Он был заряжен на сто процентов. После каждого отбитого пенальти Игнатенко реагировал достаточно эмоционально. Ну, это — молодость! В дальнейшем, я думаю, он будет более спокойно реагировать.

Потенциальные соперники в следующем раунде? Я всегда говорил — какая разница, кто попадется. В 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА остаются более сильные команды. Маловероятно, что кто-то случайно туда пробился. Во взрослом футболе всякое бывает, например, кто-то может случайный гол забить, отбиться и пройти дальше. На юношеском уровне такое редко случается», — сказал Шацких.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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