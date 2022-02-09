Идем в 1/8 финала! Динамо U-19 прошло сверстников из Депортиво

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Матч за выход в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА 2021/2022.
«Депортиво» U-19 (Ла-Корунья, Испания) - «Динамо» U-19 (Киев, Украина) - 2:2 (пен. 2:3).
Нахера, 4, Р. Лопес, 26 - Царенко, 6, Яцик, 75.
Серия пенальти: 1:0 - Очоа, 1:1 - Попов, 1:1 - Гуэрра (вратарь), 1:1 - Диалло (вратарь), 2:1 - Гомес, 2:2 - эль-Хамлиши, 2:2 - Барсиа (вратарь), 2:3 - Вивчаренко, 2:3 - Родригес (перекладина).
Р. Лопес, 22, 36, Родригес, 78, Суарес, 87 - Яцик, 40, Дячук, 41, Попов, 78.
Р. Лопес, 36 (второе предупреждение).
«Депортиво» U-19: Суарес - Диас (Тейхо, 85), Родригес, Барксиа, Фигуероа - Нортега, Нахера (Мендес, 46), Р. Лопес - Эрнандес (Очоа, 76), Н. Лопес (Гуэрра, 46), Мелья (Гомес, 90).
Запас: Риос, Триго.
«Динамо» U-19: Игнатенко - Танчак, Филатов, Дячук, Вивчаренко - Царенко, Яцик, Скрипник (эль-Хамлиши, 64) - Близниченко, Попов, Диалло.
Запас: Тугай, Еременко, Горбач, Кремчанин, Опанасенко, Уваров.
Арбитр: Антониу Нобре (Португалия).
Стадион: «Риасор» (Ла-Корунья, Испания).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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Какую же красоту Яцык положил , но как же нам сложно было позиционно реализовывать большинство , когда соперник закрыт и его нельзя разрывать на скорости .
—-
Тем не менее всех с победой, едем дальше !
Игнатенко Красава!
Это и есть усиление на основу
Какую же красоту Яцык положил , но как же нам сложно было позиционно реализовывать большинство , когда соперник закрыт и его нельзя разрывать на скорости .
—-
Тем не менее всех с победой, едем дальше !
Зато все поняли, что пенальти это тоже игра.
Класс было смотреть на испанской трансляции.
Паненка! О хахаха... И тут же Эль красавчик по ушам забил. Это их резко остудило. А потом Вивчаренко успокоил в уголок. Оттуда и рахитские удары депоров.
Браво!
Главное давать тренерам возможность учиться
Такая поддержка у Депора U 19,на основу нашего Динамо в 5 раз меньше ходят
Спасибо Суркису за эту победу
Какую же красоту Яцык положил , но как же нам сложно было позиционно реализовывать большинство , когда соперник закрыт и его нельзя разрывать на скорости .
—-
Тем не менее всех с победой, едем дальше !
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