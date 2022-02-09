Идем в 1/8 финала! Динамо U-19 прошло сверстников из Депортиво

В серии пенальти киевляне били лучше

  • 09.02.2022 22:04
  • 5373 просмотра
  • 28 комментариев
Идем в 1/8 финала! Динамо U-19 прошло сверстников из Депортиво
© Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Матч за выход в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА 2021/2022.

«Депортиво» U-19 (Ла-Корунья, Испания) - «Динамо» U-19 (Киев, Украина) - 2:2 (пен. 2:3).

 Нахера, 4, Р. Лопес, 26 - Царенко, 6, Яцик, 75.

Серия пенальти: 1:0 - Очоа, 1:1 - Попов, 1:1 - Гуэрра (вратарь), 1:1 - Диалло (вратарь), 2:1 - Гомес, 2:2 - эль-Хамлиши, 2:2 - Барсиа (вратарь), 2:3 - Вивчаренко, 2:3 - Родригес (перекладина).

 Р. Лопес, 22, 36, Родригес, 78, Суарес, 87 - Яцик, 40, Дячук, 41, Попов, 78.

 Р. Лопес, 36 (второе предупреждение).

«Депортиво» U-19: Суарес - Диас (Тейхо, 85), Родригес, Барксиа, Фигуероа - Нортега, Нахера (Мендес, 46), Р. Лопес - Эрнандес (Очоа, 76), Н. Лопес (Гуэрра, 46), Мелья (Гомес, 90).

Запас: Риос, Триго.

«Динамо» U-19: Игнатенко - Танчак, Филатов, Дячук, Вивчаренко - Царенко, Яцик, Скрипник (эль-Хамлиши, 64) - Близниченко, Попов, Диалло.

Запас: Тугай, Еременко, Горбач, Кремчанин, Опанасенко, Уваров.

Арбитр: Антониу Нобре (Португалия).

Стадион: «Риасор» (Ла-Корунья, Испания).

ДЕПОРТИВО U-19 - ДИНАМО U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1, 09.02.2022 22:06
    +22
    Ну что сказать, молодежь таки есть у нас и неплохая. Теперь бы до основы добрались только. Всех с победой! ДК № 1!
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 09.02.2022 22:06 (изменен)
    +15
    Хороший результат , учитывая что нету Боля , Бражко , Волошина , Нещерета …
    Какую же красоту Яцык положил , но как же нам сложно было позиционно реализовывать большинство , когда соперник закрыт и его нельзя разрывать на скорости .
    —-
    Тем не менее всех с победой, едем дальше !
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    euro2012_za_2012euro, 09.02.2022 22:07
    +10
    Молодцы!!!
    Игнатенко Красава!
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    Sauron, 09.02.2022 22:07
    +8
    Ссылка
    online
    Умник, 09.02.2022 22:09
    +7
    Браво пацаны.
    Это и есть усиление на основу
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    sahka1981, 09.02.2022 22:11
    +5
    С победой! Без половины основы, на выезде против чемпиона Испании, более 20 000 болел. Молодцы!!!
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    samird, 09.02.2022 22:09
    +5
    ___FunnyCat, 09.02.2022 22:06
    Хороший результат , учитывая что нету Боля , Бражко , Волошина , Нещерета …
    Какую же красоту Яцык положил , но как же нам сложно было позиционно реализовывать большинство , когда соперник закрыт и его нельзя разрывать на скорости .
    —-
    Тем не менее всех с победой, едем дальше !
    Считаешь вместо Вивчаренко двойник играл? То-то я смотрю играл так себе сегодня.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 09.02.2022 22:09
    +4
    Молодці, з перемогою !!!
    Ссылка
    Calm, 09.02.2022 22:08
    +3
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 09.02.2022 22:15
    +2
    Спасибо Р. Лопесу за карточки, но надо было решать тогда в основное время.
    Зато все поняли, что пенальти это тоже игра.
    Класс было смотреть на испанской трансляции.
    Паненка! О хахаха... И тут же Эль красавчик по ушам забил. Это их резко остудило. А потом Вивчаренко успокоил в уголок. Оттуда и рахитские удары депоров.
    Браво!
    Ссылка
    online
    Умник, 09.02.2022 22:15
    +2
    Если вкладывать в школу будут результаты.
    Главное давать тренерам возможность учиться
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    fedd1979, 09.02.2022 22:15
    +2
    Більшого хотілося від Діалло, ну й запороли декілька чудових моментів наприкінці. Звичайно, більшість гри 11х10, однак на виїзді, з чемпіоном Іспанії, при глядачах. Норм! Ну й нарешті по пенальті не програли, а виграли
    Ссылка
    zelia73, 09.02.2022 22:10
    +2
    дааааааааааааааааааа
    Ссылка
    Алексей Голяченко, 09.02.2022 22:09
    +2
    Молодцы. Но нужно использовать преимущество в виде красной карточки
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 09.02.2022 22:08
    +2
    Лучшие
    Такая поддержка у Депора U 19,на основу нашего Динамо в 5 раз меньше ходят
    Спасибо Суркису за эту победу
    Ссылка
    Alex86 1, 09.02.2022 22:08
    +2
    ___FunnyCat, 09.02.2022 22:06
    Хороший результат , учитывая что нету Боля , Бражко , Волошина , Нещерета …
    Какую же красоту Яцык положил , но как же нам сложно было позиционно реализовывать большинство , когда соперник закрыт и его нельзя разрывать на скорости .
    —-
    Тем не менее всех с победой, едем дальше !
    На кого дальше вышли потенциально не смотрел?
    Ссылка
    DK1961, 09.02.2022 22:13
    +1
    Молодцы! Всех с победой и желаю побеждать и дальше!
    Ссылка
    sahka1981, 09.02.2022 22:11
    +1
    Alex86 1, 09.02.2022 22:06
    Ну что сказать, молодежь таки есть у нас и неплохая. Теперь бы до основы добрались только. Всех с победой! ДК № 1!
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 09.02.2022 22:11
    +1
    хто знає: з ким гратимуть далі???
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 09.02.2022 22:10
    +1
    Bulba_sumkin, 09.02.2022 22:09
    Эммм, Вивчаренко играл, или их несколько? На майскоре смотрел состав
    Ошибся , имел ввиду Нещерета
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