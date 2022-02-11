Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Зидан в ПСЖ? Меня это не беспокоит»

Наставник ПСЖ – о своем будущем

  • 11.02.2022 10:07
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Зидан в ПСЖ? Меня это не беспокоит»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что его может заменить Зинедин Зидан:

«Вижу ли я Зидана в ПСЖ? Не знаю, не мне решать. Зидан – великий тренер, он уже доказал это в «Реале». Он может тренировать любую команду в мире. Кроме того, он француз. Нужно спрашивать спортивного директора или президента.

Беспокоит ли меня эта ситуация? Нет, нет, нет. Когда возглавляешь такой известный клуб, как ПСЖ, понимаешь, что можешь столкнуться с подобными разговорами. Это входит в твои обязанности. Нужно принять это, иначе я не смог бы разговаривать с вами в качестве тренера ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что Почеттино может быть уволен в случае вылета от «Реала» в Лиге чемпионов.

Источник — France Football

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