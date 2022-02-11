Тарас МИХАЛИК: «Игроками Динамо после победы над Депортиво можно гордиться»

Специалист – о выходе киевлян в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

  • 11.02.2022 05:40
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Тарас МИХАЛИК: «Игроками Динамо после победы над Депортиво можно гордиться»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик прокомментировал победу киевлян над испанским «Депортиво» (2:2, пен. 3:2) в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

«Казалось, всё было против динамовцев. Соперничество проходило в гостях при мощной поддержке 12-го игрока, по разным причинам отсутствовала группа ведущих исполнителей, были проблемы с игровой практикой.

Но ребята выстояли, ими уже можно гордиться. Надеюсь, что они на этом не остановятся, ведь в случае выхода в четвертьфинал опередят своих предшественников из «Динамо», которые в 2016-2017 и 2018-2019 годах также пробивались в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

И, отдавая должное динамовцам за проявленный характер и выучку, беспокоит, где большинство из них будет играть уже осенью. Ведь чемпионат Украины (U-21) упразднен, а в основную команду будут приглашены лишь несколько самых достойных. И речь не только о динамовских юниорах, в таком же положении находятся и резервисты других клубов. Вот почему, на мой взгляд, нужно исправить ошибочное решение и вернуть чемпионат среди 21-летних. Иначе можно оказаться в роли скупого, который платит дважды», - сказал Михалик.

Напомним, что жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА состоится 14 февраля. В тот же день определится турнирная сетка от 1/8 финала до решающей стадии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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