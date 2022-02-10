Милан – Лацио – 4:0. Дубль Жиру и разгром. Видео голов и обзор матча

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» разгромил «Лацио» (4:0) и вышел в полуфинал турнира
Дублем отметился Оливье Жиру, по голу забили Рафаэль Леау и Франк Кессье.
В полуфинале будет сыграно дерби – «Милан» встретится с «Интером».
Кубок Италии. 1/4 финала
Милан – Лацио – 4:0
Голы: Леау, 24, Жиру, 41, Жиру, 45+1, Кессье, 79.
ГОЛ! 1:0. Леау, 24 мин.
ГОЛ! 2:0. Жиру, 41 мин.
ГОЛ! 3:0. Жиру, 45+1 мин.
ГОЛ! 4:0. Кессье, 79 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
Источник — Sport.ua
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