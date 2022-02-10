Милан
4 : 0
Лацио
09.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Лацио – 4:0. Дубль Жиру и разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка Италии

  • 10.02.2022 01:00
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Милан – Лацио – 4:0. Дубль Жиру и разгром. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» разгромил «Лацио» (4:0) и вышел в полуфинал турнира

Дублем отметился Оливье Жиру, по голу забили Рафаэль Леау и Франк Кессье.

В полуфинале будет сыграно дерби – «Милан» встретится с «Интером».

Кубок Италии. 1/4 финала

Милан – Лацио – 4:0

Голы: Леау, 24, Жиру, 41, Жиру, 45+1, Кессье, 79.

ГОЛ! 1:0. Леау, 24 мин.

ГОЛ! 2:0. Жиру, 41 мин.

ГОЛ! 3:0. Жиру, 45+1 мин.

ГОЛ! 4:0. Кессье, 79 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
44' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
41' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
24' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).

Источник — Sport.ua

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