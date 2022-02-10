Дубль Жиру. Милан разгромил Лацио и вышел в полуфинал Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» разгромил «Лацио» (4:0) и вышел в полуфинал турнира.
Дублем отметился Оливье Жиру, по голу забили Рафаэль Леау и Франк Кессье.
В полуфинале будет сыграно дерби – «Милан» встретится с «Интером».
Кубок Италии. 1/4 финала
Милан – Лацио – 4:0
Голы: Леау, 24, Жиру, 41, Жиру, 45+1, Кессье, 79.
Милан: Меньян, Калабрия (Томори, 76), Романьоли, Эрнандес, Калюлю, Тонали (Беннасер, 46), Диас, Мессиас (Ребич, 61), Кессье, Жиру (Салемакерс, 61), Леау (Мальдини, 76).
Лацио: Рейна, Луис Фелипе, Габаррон, Хюсай (Лаццари, 61), Дзакканьи, Милинкович-Савич, Катальди (Лукас, 51), Марушич, Башич (Луис Альберто, 51), Фелипе Андерсон, Педро, Иммобиле (Моро, 68).
Предупреждения: Тонали, 22 – Луис Фелипе, 15.
Судья: Соцца (Италия).
Источник — Sport.ua
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