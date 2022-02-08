В матче четвертьфинала Кубка Италии «Милан» примет «Лацио». Встреча состоится 9 февраля, начало в 22:00.

Милан

Сложно сказать, сильно ли интересует «Милан» возможность выиграть Кубок Италии, когда команда находится в активной борьбе за чемпионство в Серии A. «Милан» не был чемпионом страны 10 лет, поэтому сейчас у команды Стефано Пьоли есть историческая возможность взять Скудетто.

Любопытно, что в сезоне 2010/11 «Милан», как и сейчас, боролся за титул с «Интером» и «Наполи».

Красно-черные, победив «Интер» в важнейшей битве минувшего тура, приблизились к лидеру на дистанцию в один пункт. На одно очко от «Интера» отстает и «Наполи».

Довольно скоро «Милану» предстоит матч как раз с неаполитанцами, но пока что календарь в Серии A довольно простой, что позволит в полную силу сыграть с «Лацио» в Кубке. Проблем с составом у миланцев нет.

Лацио

Римская команда не ведет борьбу за титул, но продолжает битву за место в Лиге чемпионов. Учитывая конкуренцию, шансов у Орлов не так много, но пока «Лацио» идет 6-м с отставанием от 4-й позиции в шесть пунктов. Команде будет тяжело бороться с «Аталантой», «Ювентусом» и «Ромой», однако шансы пока остаются.

«Милан», находящийся в эйфории после победы над «Интером», будет фаворитом, но и «Лацио» сейчас находится в хорошей форме. Команда выиграла три из четырех последних матчей, в том числе обыграла «Фиорентину» и сыграла вничью с «Аталантой».

9 февраля, среда