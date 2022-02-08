Милан
0 : 0
Лацио
09.02.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Милан - Лацио. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

Битва за выход в полуфинал Кубка Италии

  • 08.02.2022 21:35
  • 162 просмотра
  • 0 комментариев
Милан - Лацио. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертьфинала Кубка Италии «Милан» примет «Лацио». Встреча состоится 9 февраля, начало в 22:00.

Милан

Сложно сказать, сильно ли интересует «Милан» возможность выиграть Кубок Италии, когда команда находится в активной борьбе за чемпионство в Серии A. «Милан» не был чемпионом страны 10 лет, поэтому сейчас у команды Стефано Пьоли есть историческая возможность взять Скудетто.

Любопытно, что в сезоне 2010/11 «Милан», как и сейчас, боролся за титул с «Интером» и «Наполи».

Красно-черные, победив «Интер» в важнейшей битве минувшего тура, приблизились к лидеру на дистанцию в один пункт. На одно очко от «Интера» отстает и «Наполи».

Довольно скоро «Милану» предстоит матч как раз с неаполитанцами, но пока что календарь в Серии A довольно простой, что позволит в полную силу сыграть с «Лацио» в Кубке. Проблем с составом у миланцев нет.

Лацио

Римская команда не ведет борьбу за титул, но продолжает битву за место в Лиге чемпионов. Учитывая конкуренцию, шансов у Орлов не так много, но пока «Лацио» идет 6-м с отставанием от 4-й позиции в шесть пунктов. Команде будет тяжело бороться с «Аталантой», «Ювентусом» и «Ромой», однако шансы пока остаются.

«Милан», находящийся в эйфории после победы над «Интером», будет фаворитом, но и «Лацио» сейчас находится в хорошей форме. Команда выиграла три из четырех последних матчей, в том числе обыграла «Фиорентину» и сыграла вничью с «Аталантой».

9 февраля, среда

Милан - Лацио
 Старт в 22:00
Трансляция на ТК Футбол 1
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности