Игорь СУРКИС: «Пенальти – это лотерея. Было нелегко на это смотреть»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу юношеской команды U-19 над «Депортиво» (2:2, пен. 3:2) в матче 1/16 финала Юношеской лиги чемпионов:

«Знаете, я пока еще не отошел от этого матча. Я переживал не меньше, чем когда играет главная команда. Я поздравляю ребят, тренерский штаб, Сергея Мохника, который ведет эту команду. Молодцы. Впервые они играли на заполненном стадионе. Было 20 тысяч зрителей! Кроме того, у нас еще зимняя пауза, перерыв в чемпионате.

Молодежь? Ребята продемонстрировали сегодня все, что могли, отдали все силы. Честь им и хвала! Я всегда говорил, что у нас есть хорошая молодежь, которая может заиграть на самом высоком уровне. Эти победы придают уверенности тому, как мы воспитываем нашу молодежь.

Серия пенальти? Мне было нелегко на это смотреть, потому что пенальти – это лотерея. Игнатенко – молодец, в молодом возрасте справился со своими эмоциями. Потому что пропустить такой курьезный мяч – можно расстроиться, потерять концентрацию. Но он собрался, молодец. Выручил и команду, и сам себя. Он один из героев, которые выходили сегодня на футбольное поле.

Чтобы добиваться таких же результатов на взрослом уровне, надо работать. Прежде всего, делать более конкурентоспособным наш чемпионат. И надо, чтобы эти молодые ребята где-то играли. Сейчас большой группе игроков исполнится 20 лет, и им надо будет где-то играть. А не все могут попасть сразу в первую команду, ведь с одной молодежью ее не сделаешь, согласитесь. Но эта Юношеская лига – это неоценимый опыт. Они прошли дальше и должны продолжать бороться. Надо ставить высокие задачи – там играют точно такие же люди. Наши ребята становятся мужиками, выглядят достойно – это самое главное.

Какие факторы способствуют успеху? Все в комплексе, начиная с работы Мирчи Луческу, работы детских тренеров нашей школы, и до обстановки в коллективе. Работает довольно успешно вся инфраструктура. Огромное количество наших воспитанников играют на самом высоком уровне. Уверен, что нами избран правильный путь. Большая группа игроков этой команды вскоре будет в первой команде: Яцык, Бражко, Боль».

Серия пенальти: Депортиво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (пен 2:3)