ВИДЕО. Как вратарь Динамо привез курьезный гол в Юношеской лиге УЕФА

В среду, 9 февраля, прошел матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором играли «Депортиво» U-19 (Ла-Корунья, Испания) и «Динамо» U-19 (Киев, Украина).
Вратарь «Динамо» Денис Игнатенко грубо ошибся на 26-й минуте и привез гол в свои ворота. Голкипер киевлян затем исправился, выиграв серию пенальти у «Депортиво» (2:2, пен – 3:2).
ГОЛ! Рубен Лопес, 26 мин. Курьезная ошибка вратаря Динамо
ГОЛ! 2:2. Яцык, 75 мин.
Источник — Sport.ua
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