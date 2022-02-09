Клубный ЧМ. Челси добыл минимальную победу и вышел в финал

«Челси» в матче полуфинала Клубного чемпионата мира играл против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 благодаря голу Ромелу Лукаку, который отметился в первом тайме.

«Челси» вышел в финал, где 12 февраля сыграет против бразильского «Палмейраса». А «Аль-Хиляль» в матче за 3-е место сразится с египетским «Аль-Ахли».

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

Аль-Хиляль - Челси 0:1

Гол: Лукаку, 32

Аль-Хиляль: Аль-Маюф, Альбурак, Со-Йанг, Аль-Булали, Аль-Шахрани, Куэльяр, Канно, Аль-Давсари (Каррильо, 81), Перейра (Мичел, 82), Марега, Иньяло

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 87), Жоржиньо (Канте, 46), Ковачич, Хаверц, Зиеш (Маунт, 72), Лукаку