Забил экс-динамовец. Палмейрас обыграл египетский клуб и вышел в финал ЧМ

В полуфинальном матче 1/2 финала клубного чемпионата мира бразильский «Палмейрас» победил египетский «Аль-Ахли» (2:0).
В первом тайме счет открыл Рафаэл Вейга, а после перерыва преимущество удвоил Дуду, экс-игрок киевского «Динамо». В конце матча из-за удаления игрока египетская команда осталась в меньшинстве.
В финале «Палмейрас» сыграет с победителем матча «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Челси» (Англия), который пройдет 9 февраля.
Клубный чемпионат мира
1/2 финала, 8 февраля, Абу-Даби
Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Каир, Египет) – 2:0
Голы: Вейга, 39, Дуду, 49.
Удаления: Ашраф, 81.
Судья: Тюрпен (Франция).
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Источник — Sport.ua
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