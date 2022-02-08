Палмейрас
2 : 0
Аль-Ахли Каир
08.02.2022, FT

Забил экс-динамовец. Палмейрас обыграл египетский клуб и вышел в финал ЧМ

В финале «Палмейрас» сыграет с победителем матча с участием «Челси»

  • 08.02.2022 22:27
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Забил экс-динамовец. Палмейрас обыграл египетский клуб и вышел в финал ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном матче 1/2 финала клубного чемпионата мира бразильский «Палмейрас» победил египетский «Аль-Ахли» (2:0).

В первом тайме счет открыл Рафаэл Вейга, а после перерыва преимущество удвоил Дуду, экс-игрок киевского «Динамо». В конце матча из-за удаления игрока египетская команда осталась в меньшинстве.

В финале «Палмейрас» сыграет с победителем матча «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Челси» (Англия), который пройдет 9 февраля.

Клубный чемпионат мира

1/2 финала, 8 февраля, Абу-Даби

Палмейрас (Бразилия) – Аль-Ахли (Каир, Египет) – 2:0

Голы: Вейга, 39, Дуду, 49.

Удаления: Ашраф, 81.

Судья: Тюрпен (Франция).

Сетка турнира

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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