Ключевой игрок Интера получил 2-матчевую дисквалификацию

Спортивный комитет Италии рассмотрел нарушения со стороны участников миланского дерби, которое в субботу, 5 февраля завершилось победой «Милана» 2:1.

Основной защитник «Интера» Алессандро Бастони был заменен на 82-й минуте, после чего уже на скамейке запасных конфликтовал с игроком «Милана» Тео Эрнандесом и с резервным арбитром. За оскорбления в адрес арбитра Бастони получил 2-матчевую дисквалификацию.

Отметим, что эта дисквалификация, скорее всего, совпадет с восстановлением после травмы. Вчера Бастони подвернул ногу в матче Кубка Италии против «Ромы» (победа 2:0), и, по прогнозам врачей, пропустит примерно месяц.

Также за споры с судьей в подтрибунном помещении дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 15 тысяч евро главный тренер «Интера» Симоне Индзаги. Он пропустит следующий матч в Серии А против «Наполи».

Также денежные штрафы получили форвард «Интера» Лаутаро Мартинес и защитник «Милана» Тео Эрнандес, который, несмотря на прямую красную за грубый фол, отделался стандартной дисквалификацией на 1 матч.