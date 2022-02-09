Интер Милан
2 : 0
Рома
08.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Интер победил Рому. Шедевры Джеко и Алексиса вывели клуб в полуфинал Кубка

«Интер» в матче за выход в финал сыграет с «Миланом» или «Лацио»

  • 09.02.2022 00:15
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Интер победил Рому. Шедевры Джеко и Алексиса вывели клуб в полуфинал Кубка
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Интер» победил «Рому», забив два гола-шедевра (2:0).

Уже на 2-й минуте счет открыл Эдин Джеко. Во втором тайме Алексис Санчес удвоил перевес нерадзурри.

«Интер» вышел в полуфинал, где сыграет с победителем матча между «Миланом» и «Лацио».

Кубок Италии. 1/4 финала

Интер – Рома – 2:0

Голы: Джеко, 2, Алексис Санчес, 68.

Интер: Ханданович, Д`Амброзио, Дармиан, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 45), Видаль (Дюмфрис, 85), Барелла (Весино, 85), Брозович, Санчес, Джеко (Мартинес, 77), Перишич (Хакан Чалханоглу, 85).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес (Кумбулла, 46), Винья (Эль-Шаарави, 76), Смоллинг, Манчини, Верету (Кристанте, 71), Сержиу Оливейра (Пеллегрини, 70), Мхитарян, Абрахам (Афена-Гьян, 89), Дзаньоло.

Предупреждения: Дзаньоло, 37. Манчини, 38.

Судья: Белло (Италия).

ГОЛ! 1:0. Джеко, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Алексис Санчес, 68 мин.

Фотогалерея матча.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
2' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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