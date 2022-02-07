Интер Милан

Во вторник, 8 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграют «Интер» и «Рома». Встреча состоится в Милане на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца». Арбитр встречи Марко Ди Белло даст стартовый свисток в 22:00 по Киеву.

Интер



Команда Симоне Индзаги продолжает лидировать в чемпионате Италии, несмотря на обидное поражение в недавнем миланском дерби. Но если ранее преимущество было комфортным, то теперь «черно-синие» опережают «Наполи» и «Милан» всего на одно очко, хотя и имеют игру в запасе.



«Интер» в этом сезоне является самой атакующей командой в Италии, но при этом неплохо играет и в защите. Лучшая оборона по количеству допущенных моментов у своих ворот у «Наполи», но стиль игры неаполитанцев немного отличается, да и забили они на 9 голов меньше.



«Интер» на предыдущей стадии Кубка только чудом спасся от поражения в матче с «Эмполи». Раноккья сравнял счет в компенсированное время второго тайма, а в дополнительное победный гол оформил Сенси, удачно вышедший на замену.

Рома



Римский клуб находится во власти Жозе Моуриньо и это говорит о многом. Португальский тренер весьма своеобразный специалист, идеи которого в последние годы работают все хуже. «Желто-красные» продолжают бороться за еврокубки, но добыть путевку в один из евротурниров будет крайне сложно, среди конкурентов «Лацио», «Аталанта» и «Фиорентина».



После последовательных поражений от «Милана» и «Ювентуса» в чемпионате римляне одолели «Кальяри» и «Эмполи», но не смогли распечатать ворота «Дженоа», хотя как минимум на гол все же наиграли.



В Кубке на стадии 1/8 финала удалось переиграть «Лечче» (3:1), но следующий соперник будет немного другого уровня.

Прогноз на противостояние



В декабре прошлого года «Интер» уничтожил «Рому» на выезде со счетом 3:0, закрыв вопрос о победителе до 40-й минуты. Кстати, судил тогда тоже Ди Белло. Любители красивых голов могут вспомнить, что счет в том матче прямым ударом с углового открыл Хакан Чалханоглу. Патрисиу пропустил еще и между ног, а дальше все посыпалось. В предстоящем матче «Интер» тоже будет фаворитом, но игра в Кубке – это немного другое. На этой стадии играют всего один матч, поэтому «Рома» точно поборется, хотя в ее успех и верится с трудом.

Ориентировочные составы:

«Интер»: Ханданович, Бастони, Де Врей, Шкриньяр, Дармиан, Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Джеко, Лаутаро Мартинес.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Мейтленд-Найлс, Верету, Мхитарян, Дзаньоло, Абрахам.

8 февраля, вторник