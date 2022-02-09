В матче 1/4 финала Кубка Италии «Интер» победил «Рому», забив два гола-шедевра (2:0).
Уже на 2-й минуте счет открыл Эдин Джеко. Во втором тайме Алексис Санчес удвоил перевес нерадзурри.
«Интер» вышел в полуфинал, где сыграет с победителем матча между «Миланом» и «Лацио».
Кубок Италии. 1/4 финала
Интер – Рома – 2:0
Голы: Джеко, 2, Алексис Санчес, 68.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Джеко, 2 мин.
ГОЛ! 2:0. Алексис Санчес, 68 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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