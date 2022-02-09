Интер Милан
2 : 0
Рома
08.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Интер – Рома – 2:0. Шедевры Джеко и Алексиса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Италии

  • 09.02.2022 01:23
  • 103 просмотра
  • 1 комментарий
Интер – Рома – 2:0. Шедевры Джеко и Алексиса. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джеко и Алексис

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Интер» победил «Рому», забив два гола-шедевра (2:0).

Уже на 2-й минуте счет открыл Эдин Джеко. Во втором тайме Алексис Санчес удвоил перевес нерадзурри.

«Интер» вышел в полуфинал, где сыграет с победителем матча между «Миланом» и «Лацио».

Кубок Италии. 1/4 финала

Интер – Рома – 2:0

Голы: Джеко, 2, Алексис Санчес, 68.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Джеко, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Алексис Санчес, 68 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
2' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Snork, 09.02.2022 01:54
    0
    "Старые коняки пашут" лучше молодых!!!
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