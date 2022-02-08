Днепр-1 согласовал трансфер бразильского хавбека

«Днепр-1» в ближайшее время подпишет хавбека португальского «Морейренсе» Фелипе Пиреса.

Как сообщает источник, 26-летний бразилец уже покинул свой клуб и отправился в Украину, чтобы подписать контракт с «Днепром-1».

В составе «Морейренсе» Пирес провел 51 матч (5 голов).

За свою карьеру бразилец также играл в австрийской Бундеслиге («Аустрия», «Ред Булл»), второй немецкой Бундеслиге и бразильской Серии А.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» арендует латераля «Шапекоэнсе» с правом выкупа.