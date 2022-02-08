Днепр-1 согласовал трансфер бразильского хавбека

Фелипе Пирес покинул «Морейренсе» и отправился в Украину

  • 08.02.2022 14:21
  • 1815 просмотров
  • 5 комментариев
Днепр-1 согласовал трансфер бразильского хавбека
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Днепр-1» в ближайшее время подпишет хавбека португальского «Морейренсе» Фелипе Пиреса.

Как сообщает источник, 26-летний бразилец уже покинул свой клуб и отправился в Украину, чтобы подписать контракт с «Днепром-1».

В составе «Морейренсе» Пирес провел 51 матч (5 голов).

За свою карьеру бразилец также играл в австрийской Бундеслиге («Аустрия», «Ред Булл»), второй немецкой Бундеслиге и бразильской Серии А.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» арендует латераля «Шапекоэнсе» с правом выкупа.

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(11 голосов)

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Комментарии
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    online
    Aleks04, 08.02.2022 14:26
    +2
    Ждём-с и Пиреса, и левого заща из Бразильской Серии А, и опорника из ТОП-чемпионата
    Ссылка
    online
    Aleks04, 08.02.2022 14:37
    +1
    Pavlo Kolejchuk, 08.02.2022 14:36
    І почнемо метал збирати.
    Підтримую
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk, 08.02.2022 14:36
    +1
    Aleks04, 08.02.2022 14:26
    Ждём-с и Пиреса, и левого заща из Бразильской Серии А, и опорника из ТОП-чемпионата
    І почнемо метал збирати.
    Ссылка
    online
    Aleks04, 08.02.2022 15:26
    0
    Maksym Ustiak, 08.02.2022 15:18
    Канте?
    Поскромнее
    Ссылка
    online
    Maksym Ustiak, 08.02.2022 15:18
    0
    Aleks04, 08.02.2022 14:26
    Ждём-с и Пиреса, и левого заща из Бразильской Серии А, и опорника из ТОП-чемпионата
    Канте?
    Ссылка
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