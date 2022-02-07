Днепр-1 арендует латераля Шапекоэнсе с правом выкупа

Бразильский латераль Габриэл Бусанелло на этой неделе покинет свою страну, чтобы присоединиться к «Днепру-1».

23-летний бразилец будет арендован «Днепром-1» до конца года за 170 000 евро.

Если игрок за этот срок сможет убедить руководство и тренерский штаб днепровского клуба, то украинцы воспользуются опцией на покупку за 600 000 евро.

Любопытно, что 10% от суммы трансфера за Бусанелло принадлежат самому игроку.

Напомним, что второй тренировочный сбор днепрян в Турции начинается 9-го февраля.