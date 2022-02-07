Днепр-1 арендует латераля Шапекоэнсе с правом выкупа

Габриэл Бусанелло до конца сезона будет выступать за днепрян

  • 07.02.2022 05:19
  • 203 просмотра
  • 0 комментариев
Днепр-1 арендует латераля Шапекоэнсе с правом выкупа
© ФК Шапекоэнсе. Габриэл Бусанелло

Бразильский латераль Габриэл Бусанелло на этой неделе покинет свою страну, чтобы присоединиться к «Днепру-1».

23-летний бразилец будет арендован «Днепром-1» до конца года за 170 000 евро.

Если игрок за этот срок сможет убедить руководство и тренерский штаб днепровского клуба, то украинцы воспользуются опцией на покупку за 600 000 евро.

Любопытно, что 10% от суммы трансфера за Бусанелло принадлежат самому игроку.

Напомним, что второй тренировочный сбор днепрян в Турции начинается 9-го февраля.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности