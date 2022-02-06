Источник: Днепр-1 близок к подписанию бразильского вингера

«Днепр-1» близок к подписанию игрока португальского «Морейренсе» Фелипе Пиреса.
Сообщается, что переговоры находятся на завершающей стадии. 26-летний бразильский вингер имеет опыт выступлений в австрийской Бундеслиге («Аустрия», «Ред Булл»), второй немецкой Бундеслиге и бразильской Серии А.
В составе «Морейренсе» Пирес провел 51 матч (5 голов).
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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