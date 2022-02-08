23-й тур
Атлетик
2 : 1
Эспаньол
07.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Иньиго Мартинес принес победу. Атлетик дома обыграл Эспаньол

7 февраля матч в Бильбао закрыл программу 23-го тура чемпионата Испании

  • 08.02.2022 00:52
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Иньиго Мартинес принес победу. Атлетик дома обыграл Эспаньол
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» победил «Эспаньол» (2:1)

У победителей отличились Ойян Сансет и Иньиго Мартинес, а у гостей забил Тони Вилена.

«Атлетик» набрал 34 очка и входит в топ-8. У «Эспаньола» сейчас 13-е место (27 очков).

Лига 1. 23-й тур

Атлетик – Эспаньол – 2:1

Голы: Сансет, 5, Иньиго Мартинес, 16 – Вилена, 3.

Атлетик: Симон, Иньиго Мартинес, Вивиан, Лекуэ, Баленсиага, Сансет (Икер Муниаин, 72), Дани Гарсия (Весга, 58), Саррага, Беренгер (Петча, 64), Рауль Гарсия (Иньяки Уильямс, 64), Серрано (Вильялибре, 72).

Эспаньол: Диего Лопес, Педроса, Кабрера, Хиль, Гомес (Давид Лопес, 63), Морланес (Эррера, 75), Дардер, Мелендо (Лорен Морон, 63), Вилена (У Лэй, 76), Пуадо, Димата (Эмбарба, 63).

Предупреждения: Весга, 62. Петча, 86. Иньиго Мартинес, 90 – Морланес, 15. Давид Лопес, 70. Хиль, 75.

Судья: Мунуэра (Испания)

События матча
16' ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Атлетик).
5' ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
3' ГОЛ ! Мяч забил Тонни Триндаде де Вильена (Эспаньол).

Источник — Sport.ua

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