Иньиго Мартинес принес победу. Атлетик дома обыграл Эспаньол

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» победил «Эспаньол» (2:1)
У победителей отличились Ойян Сансет и Иньиго Мартинес, а у гостей забил Тони Вилена.
«Атлетик» набрал 34 очка и входит в топ-8. У «Эспаньола» сейчас 13-е место (27 очков).
Лига 1. 23-й тур
Атлетик – Эспаньол – 2:1
Голы: Сансет, 5, Иньиго Мартинес, 16 – Вилена, 3.
Атлетик: Симон, Иньиго Мартинес, Вивиан, Лекуэ, Баленсиага, Сансет (Икер Муниаин, 72), Дани Гарсия (Весга, 58), Саррага, Беренгер (Петча, 64), Рауль Гарсия (Иньяки Уильямс, 64), Серрано (Вильялибре, 72).
Эспаньол: Диего Лопес, Педроса, Кабрера, Хиль, Гомес (Давид Лопес, 63), Морланес (Эррера, 75), Дардер, Мелендо (Лорен Морон, 63), Вилена (У Лэй, 76), Пуадо, Димата (Эмбарба, 63).
Предупреждения: Весга, 62. Петча, 86. Иньиго Мартинес, 90 – Морланес, 15. Давид Лопес, 70. Хиль, 75.
Судья: Мунуэра (Испания)
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Атлетик).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Тонни Триндаде де Вильена (Эспаньол).
Источник — Sport.ua
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