На дубль Верди ответил Верде. Специя отыгралась в матче с Салернитаной

В заключительном матче 24-го тура чемпионата Италии «Салернитана» сыграла вничью со «Специей» (2:2).
В начале матча дубль у хозяев сделал Симоне Верди. За гостей отличились Рей Манай и Даниэле Верде, причем оба гола были забиты с пенальти.
Украинский хавбек «Специи» Коваленко не попал в заявку на матч, так как испытывал мышечный дискомфорт.
«Специи» имеет 26 очков и находится на 15-й позиции. «Салернитана» имеет 11 очков и занимает последнее, 20-е место.
Серия А. 24-й тур
Салернитана – Специя – 2:2
Голы: Верди, 3, 16 – Манай, 12 (пен), Верде, 30 (пен).
Салернитана: Сепе, Фасио, Раньери, Дрэгушин, Маццокки (Дьембер, 82), Радованович, Кулибали, Кастанос (Бохинен, 65), Рибери (Микаэл, 76), Верди (Перотти, 65), Муссе (Джурич, 46).
Специя: Проведель, Сала (Нгиамба, 68), Реца, Кивер, Амиан, Эрлич, Николау, Маджоре, Манай (Нзола, 76), Верде (Агудело, 68), Гьяси.
Предупреждения: Муссе, 30. Фасио, 53. Радованович, 90 – Амиан, 15. Кивер, 88. Нгиамба, 90
Судья: Валери (Италия).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Даниэле Верде (Специя).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Верди (Салернитана).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рей Манай (Специя).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Верди (Салернитана).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.