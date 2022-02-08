На дубль Верди ответил Верде. Специя отыгралась в матче с Салернитаной

В заключительном матче 24-го тура чемпионата Италии «Салернитана» сыграла вничью со «Специей» (2:2).

В начале матча дубль у хозяев сделал Симоне Верди. За гостей отличились Рей Манай и Даниэле Верде, причем оба гола были забиты с пенальти.

Украинский хавбек «Специи» Коваленко не попал в заявку на матч, так как испытывал мышечный дискомфорт.

«Специи» имеет 26 очков и находится на 15-й позиции. «Салернитана» имеет 11 очков и занимает последнее, 20-е место.

Серия А. 24-й тур

Салернитана – Специя – 2:2

Голы: Верди, 3, 16 – Манай, 12 (пен), Верде, 30 (пен).

Салернитана: Сепе, Фасио, Раньери, Дрэгушин, Маццокки (Дьембер, 82), Радованович, Кулибали, Кастанос (Бохинен, 65), Рибери (Микаэл, 76), Верди (Перотти, 65), Муссе (Джурич, 46).

Специя: Проведель, Сала (Нгиамба, 68), Реца, Кивер, Амиан, Эрлич, Николау, Маджоре, Манай (Нзола, 76), Верде (Агудело, 68), Гьяси.

Предупреждения: Муссе, 30. Фасио, 53. Радованович, 90 – Амиан, 15. Кивер, 88. Нгиамба, 90

Судья: Валери (Италия).