24-й тур
Салернитана
2 : 2
Специя
07.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

На дубль Верди ответил Верде. Специя отыгралась в матче с Салернитаной

Коваленко не попал в заявку на матч, так как испытывал мышечный дискомфорт

  • 08.02.2022 00:35
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На дубль Верди ответил Верде. Специя отыгралась в матче с Салернитаной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Верди (справа)

В заключительном матче 24-го тура чемпионата Италии «Салернитана» сыграла вничью со «Специей» (2:2).

В начале матча дубль у хозяев сделал Симоне Верди. За гостей отличились Рей Манай и Даниэле Верде, причем оба гола были забиты с пенальти.

Украинский хавбек «Специи» Коваленко не попал в заявку на матч, так как испытывал мышечный дискомфорт.

«Специи» имеет 26 очков и находится на 15-й позиции. «Салернитана» имеет 11 очков и занимает последнее, 20-е место.

Серия А. 24-й тур

Салернитана – Специя – 2:2

Голы: Верди, 3, 16 – Манай, 12 (пен), Верде, 30 (пен).

Салернитана: Сепе, Фасио, Раньери, Дрэгушин, Маццокки (Дьембер, 82), Радованович, Кулибали, Кастанос (Бохинен, 65), Рибери (Микаэл, 76), Верди (Перотти, 65), Муссе (Джурич, 46).

Специя: Проведель, Сала (Нгиамба, 68), Реца, Кивер, Амиан, Эрлич, Николау, Маджоре, Манай (Нзола, 76), Верде (Агудело, 68), Гьяси.

Предупреждения: Муссе, 30. Фасио, 53. Радованович, 90 – Амиан, 15. Кивер, 88. Нгиамба, 90

Судья: Валери (Италия).

События матча
30' ГОЛ ! С пенальти забил Даниэле Верде (Специя).
16' ГОЛ ! Мяч забил Симоне Верди (Салернитана).
12' ГОЛ ! С пенальти забил Рей Манай (Специя).
3' ГОЛ ! Мяч забил Симоне Верди (Салернитана).

Источник — Sport.ua

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