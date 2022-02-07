Коваленко пропустит матч Специи против Салернитаны

У украинца мышечный дискомфорт

  • 07.02.2022 08:29
  • 287 просмотров
  • 2 комментария
Коваленко пропустит матч Специи против Салернитаны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Сегодня, 7 февраля «Специя» в 23-м туре Серии А на выезде сыграет с «Салернитаной». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко не вошел в заявку своей команды на матч. Он испытывает мышечный дискомфорт, и тренерский штаб «Специи» решил не рисковать здоровьем 25-летнего украинца.

В нынешнем сезоне на счету Коваленко 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах за «Специю» во всех турнирах.

Источник — Calciomercato

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Д, 07.02.2022 08:44
    +3
    И кем же теперь будут лавку полировать?
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    online
    LFC, 07.02.2022 08:51
    +1
    Юрий Д, 07.02.2022 08:44
    И кем же теперь будут лавку полировать?
    Ну понимаешь ли кому-то дано играть в футбол а кому-то полировать лавки, витек так усердно работал что наполировал себе мышечный спазм на 5 точке
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