Коваленко пропустит матч Специи против Салернитаны

Сегодня, 7 февраля «Специя» в 23-м туре Серии А на выезде сыграет с «Салернитаной». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко не вошел в заявку своей команды на матч. Он испытывает мышечный дискомфорт, и тренерский штаб «Специи» решил не рисковать здоровьем 25-летнего украинца.

В нынешнем сезоне на счету Коваленко 1 гол и 3 ассиста в 16 матчах за «Специю» во всех турнирах.