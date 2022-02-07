Во вторник, 8 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграют «Интер» и «Рома».
Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца», начало в 22:00 по Киеву.
Интер – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Интер» – «Рома» покажет телеканал «Футбол 1».
Источник — Sport.ua
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