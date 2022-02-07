Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Игра Аталанты была безобразной»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение 1:2 от «Кальяри» в 24-м туре Серии А:

«Первый тайм напоминал улицу с односторонним движением, но мы играли плохо, ничего не создавали и практически не беспокоили «Кальяри» – были проблемы с завершением и последним пасом.

Во втором тайме после удаления Муссо игра сломалась, однако нам удалось-таки сравнять счет, но в целом матч показал, что у нас много проблем.

Нам нужно вернуться на правильный путь и вновь сосредоточиться на том, что мы команда, потому что эта игра была очень безобразной. Мы должны снова стать сплоченной командой.

Добавлю, что в эпизоде с первым голом была игра рукой. Не знаю, как ВАР это оценивал. Не могу много говорить на эту тему».