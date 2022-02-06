Аталанта с Малиновским неожиданно уступила Кальяри

«Аталанта» в матче 24-го тура чемпионата Италии на своем поле потерпела поражение от «Кальяри». Игра завершилась со счетом 1:2.
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.
«Аталанта» - «Кальяри» - 1:2
Голы: Паломино, 64 - Перейро, 50, 68.
«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Джимсити, Пеццелла (Мэле, 46), Фройлер, Малиновский, Пашалич (Росси, 54), Пессина (Бога, 58), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 58; Михэилэ, 72).
«Кальяри»: Краньо, Белланова (Чеппителли, 87), Гольданига, Оберт (Карбони, 87), Ловато, Ликояннис, Дейола (Курфалидис, 90), Марин, Грасси, Перейро, Далберт (Базелли, 78).
Источник — Sport.ua
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