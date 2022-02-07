Определился победитель грунтового турнира ATP в Аргентине

Состоялся финал грунтового турнира ATP 250 в Аргентине.



В матче за титул шестой сеяный испанец Альберт Рамос-Виньолас одержал волевую победу над квалифаером Алехандро Табило из Чили.



Кордова. Финал

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Алехандро Табило (Чили) – 4:6, 6:3, 6:4



Для испанца это четвертый титул АТР в карьере, чилиец совершил прорыв в своей карьере и впервые сражался за подобный трофей.