Определился победитель грунтового турнира ATP в Аргентине

Альберт Рамос-Виньолас одержал волевую победу над Алехандро Табило

  • 07.02.2022 10:15
  • 163 просмотра
  • 0 комментариев
Определился победитель грунтового турнира ATP в Аргентине
© ATP. Альберт Рамос-Виньолас

Состоялся финал грунтового турнира ATP 250 в Аргентине.
 
В матче за титул шестой сеяный испанец Альберт Рамос-Виньолас одержал волевую победу над квалифаером Алехандро Табило из Чили.
 
Кордова. Финал
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Алехандро Табило (Чили) – 4:6, 6:3, 6:4
 
Для испанца это четвертый титул АТР в карьере, чилиец совершил прорыв в своей карьере и впервые сражался за подобный трофей. 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности