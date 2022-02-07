Маррей пропустит грунтовый сезон

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей известил своих болельщиков о том, что он пропустит весь грунтовый сезон, включая Открытый чемпионат Франции.

«Сейчас я не планирую выступать на грунте в этом сезоне. Последние пару лет у меня были проблемы со здоровьем, и на грунте все только усугублялось. Я поговорил со своей командой, и мы решили, что пока я здоров, лучше не рисковать.

Речь идет не о том, чтобы больше никогда не играть на грунте, пока мы говорим только об этом сезоне. В прошлом году я чуть не пропустил «Уимблдон» и весь травяной сезон, поэтому сейчас решил поберечься. Я все равно постараюсь сохранить соревновательный тонус, не собираюсь ничего не делать в этот период. Таков мой план на данный момент. Надеюсь, я хорошо подготовлюсь к травяному сезону», - сказал Маррей.

Отметим, что Энди играл в финале грунтового мейджора в 2016 году, но победить на кортах Ролан Гаррос ему не удалось.