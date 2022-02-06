Ливерпуль разобрался с Кардиффом в Кубке Англии

«Ливерпуль» в мате 1/16 финала Кубка Англии уверенно обыграл «Кардифф». Поединок завершился со счетом 3:1.
«Ливерпуль» - «Кардифф» - 3:1
Голы: Жота, 53, Минамино, 68, Эллиот, 76 - Колуилл, 80.
«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 70), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 78), Кейта (Эллиотт, 58), Джонс (Диас, 58), Фирмино, Минамино (Милнер, 69), Диогу Жота.
«Кардифф»: - Филлипс, Ин, Флинт, Денем, Макгиннесс, Бэган, Пэк, Волкс (Дойл, 69), Кинг (Колуилл, 69), Коллинз (Хьюджилл, 58), Харрис (Дэвис, 58).
Ранее в следующий раунд Кубка Англии вышли «Мнчестер Сити», «Челси», «Вест Хэм» и другие.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.