Ливерпуль разобрался с Кардиффом в Кубке Англии

«Красные» вышли в 1/8 финала

  • 06.02.2022 16:30
  • 280 просмотров
  • 0 комментариев
Ливерпуль разобрался с Кардиффом в Кубке Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в мате 1/16 финала Кубка Англии уверенно обыграл «Кардифф». Поединок завершился со счетом 3:1.

«Ливерпуль» - «Кардифф» - 3:1
Голы: Жота, 53, Минамино, 68, Эллиот, 76 - Колуилл, 80.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 70), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 78), Кейта (Эллиотт, 58), Джонс (Диас, 58), Фирмино, Минамино (Милнер, 69), Диогу Жота.
«Кардифф»: - Филлипс, Ин, Флинт, Денем, Макгиннесс, Бэган, Пэк, Волкс (Дойл, 69), Кинг (Колуилл, 69), Коллинз (Хьюджилл, 58), Харрис (Дэвис, 58).

Ранее в следующий раунд Кубка Англии вышли «Мнчестер Сити», «Челси», «Вест Хэм» и другие.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности